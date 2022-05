Almoço com Bolsonaro no Rio tem ingressos a R$ 500

Jair Bolsonaro confirmou presença em um evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no próximo dia 6. Presidente da entidade, José Antonio do Nascimento Brito, o Josa, afirma que haverá um almoço na sede da ACRJ para “intelectuais, formadores de opinião e a nata do empresariado”, com direito a palestra do presidente da República. São esperadas 400 pessoas.

As mesas, cada uma com 10 cadeiras, são vendidas a R$ 5 mil, com valor unitário de R$ 500 por assento. Josa justifica o preço:

“A demanda é gigante para o almoço. E a maioria das pessoas que compram mesas são pessoas jurídicas, representantes de empresas. É uma oportunidade para ver o presidente. Na verdade, será uma palestra do presidente. Queremos sair um pouco da guerra cultural e explorar o presidente em temas que normalmente não se perguntam a ele”.

Segundo Josa, um tema prioritário na reunião será a privatização dos aeroportos Galeão e Santos Dumont, no Rio, e de Congonhas, em São Paulo. O ideal, diz ele, é que o governo federal deixe tudo engatilhado para que as privatizações ocorram já em 2023.