Alunos da Escola SESI se preparam para Festival Nacional de Robótica

Com uma bagagem que conta com a 5ª colocação geral no torneio regional disputado em Manaus (AM), nos dias 22 e 23 de abril, com 21 equipes participantes, onde também acumularam o 3º lugar no Desafio de Mesa de Robótica e nada menos que o 1º lugar na categoria “Core Values”, a equipe “Acrebóticos”, formada por alunos do Centro Educacional Marília Sant’Anna, irá participar do Festival Nacional de Robótica, que será realizado em São Paulo (SP), no período de 27 a 29 de maio.

O grupo representará o Acre entre 100 equipes das Escolas SESI de todo o país, cuja disputa será desenvolver soluções para os problemas de transporte e logística do país.

Na última quarta-feira, 11 de maio, os alunos apresentaram ao presidente da FIEAC, José Adriano, e ao superintendente do SESI, João César Dotto, seu desempenho na competição de abril e todo o histórico de participação da Escola SESI do Acre ao longo dos últimos três anos, bem como o protótipo que desenvolveram para o torneio regional, que foi alvo de elogios dos avaliadores em Manaus.

O aluno João Vítor Aguiar, 16, agradeceu por todo o apoio e pela instituição acreditar no potencial deles. “É de extrema importância para o desenvolvimento da nossa educação e para o nosso desenvolvimento pessoal. É a primeira vez que vamos participar da fase nacional. Nós amamos o que fazemos e amamos a nossa instituição. Por isso que estamos estudando aqui há tanto tempo”, reconheceu.

FUTUROS CIENTISTAS – O professor Assis Souza, técnico da equipe, relatou que os juízes ficaram muito impressionados com o projeto da equipe acreana, aconselhando-os a patenteá-lo e até a voltarem ao Amazonas, a fim de oferecerem-no a algumas empresas do ramo de transporte. “O apoio e o investimento do nosso presidente e do nosso superintendente para a área de Robótica Educacional permitiu a evolução e o amadurecimento desses alunos na competição. Eles têm nos dado muito orgulho. Aqui, temos os futuros cientistas e engenheiros, que vão criar e atrair novos investimentos para o nosso estado”, agradeceu ele.

Para Dotto, esta é uma grande responsabilidade que a instituição tem conduzido com muita sabedoria e desenvoltura. “A gente sabe que existe toda uma logística para que possamos participar de um momento como esse e, além disso, a confiança dos pais desses alunos em nós, que temos trabalhado com muita seriedade e dedicação. Ficamos muito felizes com todo esse resultado que foi apresentado hoje, pois mostra que estamos no caminho certo”, elogiou o superintendente do SESI.

Comovido com o desempenho e o entusiasmo da equipe por todo o trabalho desenvolvido, o presidente da FIEAC elogiou a trajetória e os resultados obtidos ao longo de toda a preparação. “O fato de vermos a empolgação deles e estarem sonhando com um futuro melhor precisa ser enaltecido. Nós temos pequenos gênios em desenvolvimento. Toda essa dedicação vai refletir na vida profissional deles. Parabenizo a todos por essa paixão pelo que fazem e pela construção de um futuro brilhante”, finalizou José Adriano.

O que é o Festival de Robótica

De 26 a 29 de maio, o 4º Festival SESI de Robótica vai tomar o Pavilhão da Bienal em São Paulo com competições de robótica, oficinas e seminário sobre educação.

Os estudantes precisam elaborar um projeto buscando soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna. O tema desta temporada está relacionado a transporte e logística e desafia jovens a repensar um caminho a seguir e descobrir pontes que vão conectar o futuro.

Para isso, eles aplicam conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEAM) na criação de projetos de inovação, construção e programação de robôs, que deverão completar missões. O objetivo final é se divertir!

*Com informações do Portal da Indústria