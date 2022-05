Alunos da Escola Sesi visitam Aleac e conhecem um pouco sobre a rotina do legislativo

Alunos do 7º ano do ensino fundamental do Centro Educacional Marília Sant’Ana (Escola SESI), em Rio Branco, visitaram na manhã desta sexta-feira (6), o Palácio José Guiomard do Santos, sede da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Recepcionados na Galeria do Povo Marina Silva pela secretária adjunta da Casa, Karen Silva, pelo técnico legislativo Paulo Luiz, pela diretora da Escola do Legislativo, Rachel Farias e pelo chefe do cerimonial, Neto Barros, os 45 estudantes e a professora Luciana Oliveira iniciaram a visita conhecendo o local onde as pessoas podem acompanhar a sessão e o trabalho parlamentar.

Na oportunidade, eles puderam conhecer um pouco mais da história do Parlamento acreano, constituído em 1962, com a promulgação da lei que passou o Acre de território a Estado da Federação.

Em seguida, os alunos se dirigiram ao Salão Nobre, local onde os parlamentares aguardam o horário de início das sessões. O espaço abriga duas importantes obras do pintor acreano Sansão Pereira.

O próximo ambiente visitado e o mais aguardado pelos estudantes foi o plenário do Poder Legislativo, onde eles puderam contemplar a maior obra de marchetaria do mundo, disposta em nove painéis, do artista plástico acreano, Maqueson Pereira da Silva.

O trabalho incrível do artista plástico conta trechos da história da Revolução Acreana, entre eles podemos citar o corte da corrente sobre o Rio Acre pelas tropas de Plácido de Castro. Essa foi uma das táticas adotadas pelo exército boliviano para impedir a expansão dos soldados brasileiros, como bem explicou o técnico do legislativo, Paulo Luiz.

Os estudantes puderam ouvir ainda do técnico do legislativo e do chefe do cerimonial, explicações acerca da duração do mandato parlamentar, como são realizadas as sessões plenárias ordinárias, o trabalho das comissões permanentes da casa e sobre as normas que fazem parte da Constituição Estadual e do Regimento Interno, que definem as atribuições do Poder Legislativo e suas competências.

Para a professora Luciana Oliveira, o objetivo da visita é apresentar na prática como funciona o Poder Legislativo. “A importância dessa visita é mostrar realmente como funciona o nosso Parlamento, viver esse momento é fundamental para eles. É transcender os muros da escola. É uma oportunidade de eles verem na prática o que eles só sabem através dos livros, isso é essencial para o crescimento deles”, enfatizou.

A estudante Jéssica Maria ficou impressionada com tudo que ouviu e classificou a visita à sede do Poder Legislativo Estadual, como ‘muito legal’. “Saber o que os deputados fazem é muito importante. Hoje eu também fiquei sabendo que das 24 cadeiras ocupadas no parlamento acreano, 3 são ocupadas por mulheres, eu não sabia disso. Também fiquei sabendo que qualquer cidadão pode acompanhar a sessão diretamente do Salão Marina Silva, um dos ambientes que visitamos hoje. Achei muito legal, também não sabia disso”, frisou a aluna do 7º ano.

Ao final do encontro, o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, fez questão de saudar os alunos. Ele entregou ainda aos estudantes um exemplar da Constituição Federal adaptada, com linguagem acessível para os estudantes do ensino fundamental.

“Sejam bem-vindos, é com muita alegria que os recebemos aqui. Sabemos que a política está presente em tudo. Gosto muito de receber alunos das mais variadas escolas nesta Casa, essas visitas são uma oportunidade para eles aprenderem mais sobre o funcionamento do parlamento acreano. É sempre uma felicidade receber essas crianças”, disse Nicolau Júnior.

Os alunos também foram surpreendidos com a visita do deputado José Luis Tchê (PDT). O parlamentar também fez questão de conversar um pouco com eles e de explicar um pouco do seu trabalho parlamentar.

Veja as fotos da visita: