América-MG iguala Vasco e Santos na Libertadores como pior campanha de brasileiros na 1ª fase

Da euforia por ter eliminado tradicionais times nas primeiras fases da Libertadores (Guaraní, do Paraguai, e Barcelona, do Equador) à decepção na fase de grupos. O América-MG encerrou sua primeira participação na maior competição continental com apenas dois pontos no Grupo D e igualou a pior campanha de um brasileiro nesta fase.

Outros três brasileiros também terminaram a fase de grupos com dois pontos. Santos (1984), Vasco (1985) e Bangu (1986) – num regulamento em que apenas um se classificava no grupo. Mas não foram somente eles que já decepcionaram na Libertadores. O ge preparou alguns outros momentos de decepção do futebol brasileiro na Libertadores.

Athletico-PR e Flamengo (2002)

No ano em que o Olimpia foi campeão em cima do São Caetano, o Flamengo estava no grupo do campeão e decepcionou, fazendo sua pior campanha em Libertadores. O time sofreu quatro derrotas, teve um empate e venceu apenas um jogo. Ficou em último lugar com quatro pontos no Grupo 8.

Flamengo de 2004 foi eliminado ainda na fase de grupos — Foto: Alexandre Cassiano / O Globo

Na mesma edição, o Athlético-PR também foi o último colocado do Grupo 4. Conseguiu apenas uma vitória e cinco pontos num grupo que tinha América de Cali, Olmedo (Equador) e Bolívar.

Internacional (1993)

Com a vaga por ter levado o título da Copa do Brasil no ano anterior, o Internacional decepcionou num grupo que ainda tinha Flamengo e os colombianos América de Cali e Atlético Nacional. Terminou em último lugar com três pontos, sem vencer nenhuma partida.

São Paulo (1987)

O Tricolor paulista chegou à Libertadores sendo o campeão brasileiro de 1986. Mas não foi bem. No Grupo 3, ficou em último lugar, terminando com apenas quatro pontos e uma vitória. Ficou atrás do vice-brasileiro, Guarani. Mas quem classificou, mesmo, foi o chileno Cobreloa, que ficou à frente também do Colo-Colo

26/02/1987. Equipe do São Paulo Futebol Clube, da esquerda para a direita, de pé, Fonseca, Gilmar, Wagner Basilio, Dario Pereyra e Bernardo; agachados, Muller, Silas, Careca, Pita e Sidnei (o jogador Nelsinho, lateral esquerdo, não saiu na fotografia) que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986 diante do Guarani, após vitória nos pênaltis, em jogo realizado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. — Foto: WALDEMAR PADOVANI / ESTADÃO CONTEÚDO

Bangu (1986)

Vice-campeão brasileiro de 1985, perdendo a final para o Coritiba, o Bangu disputou a única Libertadores da sua história. E terminou na última posição do Grupo 3, com apenas dois pontos. Ainda enfrentou o Coritiba (terminou em segundo lugar) e ficou também atrás dos equatorianos Deportivo Quito e Barcelona.

Fluminense e Vasco (1985)

A dupla carioca, finalista do Brasileiro de 1984, caiu no Grupo A junto do Argentinos Juniors e do também argentino Ferro Carril Oeste. Num regulamento que só um classificava no grupo, Fluminense e Vasco passaram longe da vaga.

Fluminense 1984 — Foto: Agência Globo