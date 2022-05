Anitta recebe ‘boneco da sorte’ antes de red carpet e resposta viraliza

Anitta pegou um fã espanhol de supressa ao receber um “boneco da sorte” e ser sincera em sua resposta nos bastidores do Billboard Music Awards, premiação norte-americana de música, que aconteceu neste fim de semana.

Um fã, que falava espanhol, entrega um pequeno boneco de lutador para Anitta, que logo pergunta em espanhol o que ela poderia fazer com aquilo. De pronto, o fã responde que é para dar sorte. “Ok, mas se me der azar hoje, vou enfiar no seu c*”, respondeu a brasileira, arrancando risadas de quem acompanhava a cena.

"If this gift gives me bad lucky, I'll put it on your hole." — Anitta at the red carpet. #BBMAs pic.twitter.com/jQKZMzNI05

