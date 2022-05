Apenas um clube brasileiro está na lista do 50 mais valiosos do mundo; descubra qual é

Em recente levantamento feito pela Brand Finance, o Flamengo ocupa a 49° posição na lista com os cinquenta clubes mais valiosos do mundo. A pesquisa estima o benefício econômico líquido que o proprietário alcançaria ao licenciar a marca no mercado.

Flamengo é o único clube de fora da Europa a entrar na lista

Enquanto no Brasil o Mengão alcançou a primeira colocação disparada dos times mais valiosos do país. No ranking mundial, o time carioca quase ficou de fora, na penúltima colocação, sendo o único representante brasileiro e de fora do continente europeu.

No topo da lista brasileira, o Flamengo aparece valendo R$ 614 milhões, mais que o dobro do segundo colocado Palmeiras que vale R$ 271 milhões.

O top 5 da lista mundial é composto pela Espanha e Inglaterra. O Real Madrid lidera o ranking valendo 1,5 bilhão de euros, na sequência aparecem na ordem Manchester City, Barcelona, Liverpool e Manchester United na casa dos 1,3 bilhão de euros.

Na 49° posição o Flamengo aparece com um valor de marca de 96 milhões de euros. Fechando o ranking, na 50° colocação, o Fiorentina da Itália possui um valor de 95 milhões de euros.

Como o Flamengo se ergueu financeiramente?

Em 2013, o Flamengo enfrentava um endividamento de R$ 750 milhões, considerado um dos maiores do país. Para solucionar a questão, o clube buscou a aprovação do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) que colocava a dívida em 20 anos.

A virada que se iniciou com mudanças na diretoria, veio ainda mais forte com a ajuda da torcida. Sendo um dos clubes mais populares do país, o Flamengo percebeu nos 40 milhões de torcedores a oportunidade de se reerguer financeiramente. Ainda em 2013, o clube criou o programa sócio-torcedor “Nação Rubro-Negra”, responsável pelo salto na receita do time, sendo hoje a segunda maior fonte, somente atrás da televisão.