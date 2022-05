Após confessar crime, suspeito de matar tatuador em festa de aniversário é preso no AC

Um jovem de 19 anos, suspeito de matar o tatuador Vicente Bonaparte Mendes, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (20), após cumprimento de mandado de prisão. O homem se apresentou à Delegacia de Homicídio e Proteção à pessoa (DHPP) com um advogado e confessou o crime.

O tatuador foi assassinado a tiros em 24 de fevereiro deste ano, durante a comemoração dos seus 32 anos em uma casa no bairro Sobral, em Rio Branco. Segundo as informações da polícia na época, houve um desentendimento entre o aniversariante e um convidado, que sacou uma arma de fogo e disparou vários tiros contra ele.

De acordo com o G1 Acre, a versão foi confirmada pelo suspeito, que segundo a Polícia Civil, disse em interrogatório que três meses antes do crime, teve uma desavença com o tatuador e chegou a ser ameaçado de morte. Durante o aniversário, ele afirma que tiveram outro desentendimento e acabou atirando contra a vítima. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tem duas passagens pela unidade socioeducativa quando era menor de idade.

De acordo com informações registradas no Centro de Operações Policiais Militares (Copom), uma vizinha informou que cedeu a casa para o tatuador fazer a festa de aniversário e que ele convidou alguns amigos. Em um determinado momento, houve uma confusão e foram ouvidos vários disparos de arma de fogo.

Ao perceberem que o aniversariante estava ferido com dois tiros, um na região do tórax e outro no braço, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, que prestou os primeiros socorros e levou o rapaz para o pronto-socorro de Rio Branco e ao chegar no hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos.