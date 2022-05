Após denúncia, MPAC vai investigar possíveis irregularidades no concurso dos Bombeiros

Após denúncias que apontam para um suposto favorecimento de candidatos nas etapas posteriores à prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu investigar as possíveis irregularidades.

De acordo com um dos candidatos que procuraram a reportagem do ContilNet, algumas pessoas que não teriam completado os circuitos do Teste de Aptidão Física (TAFF), que ocorreu no último dia 8 de maio de 2022, tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do Acre (DOE) e no site oficial da banca na categoria “aptos”.

“Esses mesmos candidatos foram claramente reprovados em uma das fases do TAFF, porém, por motivos editalícios resolveram continuar a fazer as demais fases, o que por si só já causa estranheza. Após a conclusão de todas as fases foram considerados como Aptos, mesmo sendo Inaptos. O que é absurdamente ilegal e imoral com os demais candidatos do certame e com a população que presta um concurso público presumindo a sua licitude, o que claramente não tem ocorrido”, destacou um denunciante.

O procedimento investigativo foi aberto pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público.

O certame enfrenta algumas dificuldades desde a publicação da lista de aprovados na prova escrita. A banca teve que retificar a publicação no DOE.