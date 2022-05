Após furto de placas e fiação, Seinfra anuncia intervenção no Memorial às Vítimas da Covid-19

Em nota emitida na noite desta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), se posicionou acerca dos atos de vandalismo ocorridos no Memorial às Vítimas da Covid-19, localizado nas dependências do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC), inaugurado no dia 11 de janeiro deste ano.

Recentemente, o local teve a fiação e as placas com os nomes dos homenageados furtados.

O secretário Cirleudo Alencar disse que as providências necessárias para inibir a prática deste crime já foram estudadas e serão executadas nos próximos 20 dias, “visando a proteção, de modo permanente, deste espaço especial que homenageia pessoas que faleceram em decorrência da doença”, diz trecho.

Além disso, o memorial passará por uma recuperação em sua estrutura e as obras incluem a recuperação das placas em homenagem às vítimas e equipamentos que garantam mais segurança serão instalados no local.

“Outra solução promovida pelo governo, por meio da Seinfra, será a modernização da iluminação, que passará a ser embutida, com grades, com a finalidade de evitar novos transtornos”, finaliza a nota.