Após McDonald’s e Burger King, Nestlé é alvo de críticas por nova versão de leite condensado

Depois de polêmicas envolvendo os hambúrgueres de picanha do McDonald’s e de costela do Burger King, a empresa sob os holofotes agora é a Nestlé, que passou a comercializar versão mais barata do famoso Leite Moça, marca do leite condensado da empresa.

O produto chegou às prateleiras dos supermercados em uma nova versão como “mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido”.

A embalagem é muito similar à tradicional, e a nova composição vem descrita na parte inferior.

O InfoMoney procurou a Nestlé, que explicou que o novo produto foi lançado como mais uma opção para os consumidores no dia a dia.

“Os consumidores da Nestlé são plurais e a empresa se preocupa em desenvolver produtos que atendam às suas diversas necessidades. O produto é uma alternativa ao leite condensado com menor desembolso para as famílias brasileiras que querem continuar preparando suas receitas sem abrir mão da segurança do resultado e da qualidade Nestlé”, disse a empresa em nota.

Segundo a Nestlé, a embalagem é diferente dos outros itens do portfólio de Moça. “Tem cor marsala e consta a identificação ‘mistura láctea condensada’. Além disso, é a única embalagem da linha que conta com a imagem de uma receita no painel frontal – o pudim, uma das receitas mais produzidas dentro dos lares brasileiros.”

A empresa ressaltou que o Moça tradicional segue sendo comercializado.

No Twitter, os consumidores fizeram conexão direta entre os casos recentes de suposta propaganda enganosa e as “letras miúdas” do novo produto da Nestlé.

“Depois do McPicanha sem picanha e o Whopper de costela sem costela, agora é a vez do leite condensado fajuto da Nestlé. Somos idiotas?”, disse uma internauta.

“É Picanha, mas não é, é leite condensado, mas não é. Paremos de comprar, não é item de 1ª necessidade e esses espertinhos que se virem.”, comentou outro.

“Já não bastava o leite condensado semidesnatado que faz receita dar errado? Agora a Nestlé resolveu fazer um falso que é mistura de um monte de tralha, e o preço é quase o mesmo do leite condensado normal”, criticou outra pessoa.

Em nota ao Globo, a empresa afirmou que o lançamento é uma alternativa mais barata para as famílias, mantendo a qualidade e a segurança do produto. E ressaltou que o produto, que foi chamado de “Moça Pra Toda Família”, tem embalagem diferente da linha tradicional.

Ainda não há informação sobre notificações encaminhadas por órgãos de defesa do consumidor sobre o caso da Nestlé. Já as redes de fast-food terão que se explicar.

O Senado Federal aprovou a realização de uma audiência pública para que McDonald’s e Burger King mostrem a composição dos lanches “McPicanha” e “Whopper Costela”, depois das acusações de propaganda enganosa pela divulgação dos lanches sem a composição dos ingredientes.

Os consumidores estão mais atentos. De janeiro a abril deste ano, quase triplicou o número de reclamações de consumidores sobre propaganda enganosa do setor de fast-food em relação a igual período de 2021, segundo dados do Reclame Aqui.