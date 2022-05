Após morar mais de 20 anos no Acre, radialista volta para o Ceará, sua terra natal

O radialista e humorista Roque Júnior desembarcou na manhã desta terça-feira (3), no Estado Ceará, sua terra natal. Oriundo de uma família de radialistas, ele morou por mais de 20 anos no Acre, precisamente no município de Sena Madureira, onde trabalhou nas Rádios Dimensão FM, Difusora e Aldeia FM.

Roque Júnior é filho de Carlos Roque, radialista já falecido que também fez história na comunicação de Sena. Outros dois irmãos também trabalharam nas Rádios de Sena Madureira: Carlúcio Roque, já falecido, e Henrique Roque que hoje atua no estado do Ceará. “Na verdade, após a morte do meu pai e do meu irmão Carlúcio, meus outros familiares retornaram para a nossa terra natal e fiquei sozinho aqui em Sena Madureira. Decidi voltar para a minha cidade de origem, mas deixo meus agradecimentos aos moradores de Sena Madureira que nos acolheram muito bem. Fica a saudade. Por outro lado, irei reencontrar meus familiares que não os vejo há anos”, comentou.

Além de radialista, Roque Júnior é considerado por muitos um excelente humorista. Em suas apresentações, interpretou vários personagens, dentre os quais: O velho Ceará e a Fabíola.

Recentemente, ele trabalhava em um supermercado de Sena Madureira.

No Ceará, sua família reside na cidade de Sobral.