Após mudanças radicais, acreana Gleici ‘choca’ web e vira destaque no jornal Extra; veja fotos

Em sua edição online, o jornal Extra do grupo Globo compartilhou uma matéria comentando as mudanças da aparências da acreana Gleici Damasceno, quatro anos após sua vitória no BBB 18. A matéria comenta as mudanças estéticas realizadas por Gleici ao longo dos anos. Resgata, inclusive, o resultado da rinomodelação que ela fez com uma cirurgiã dentista de São Paulo e usou as redes sociais para reclamar.