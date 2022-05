Após passar sete dias na UTI, morador de Sena Madureira que sofreu acidente de trânsito recebe alta

O trabalhador autônomo identificado como Ernanes Silva, 29 anos de idade, foi vítima no mês de março de um grave acidente de trânsito ocorrido no ramal favo de mel. Além de sofrer fratura em uma das pernas, ele também foi atingido na região da cabeça. Socorrido, Ernanes deu entrada no Hospital de Sena Madureira e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para Rio Branco.

Segundo consta, o mesmo foi parar na UTI, onde ficou internado por sete dias. Como reagiu ao tratamento, conseguiu se reabilitar e nesta quarta-feira (4), recebeu alta médica. “Agradeço muito a Deus por estar vivo e aos meus familiares por todo o apoio. Passei sete dias na UTI. Felizmente estou aqui para testemunhar esse milagre em minha vida”, salientou.

Na data do acidente, Ernanes pilotava uma motocicleta e se chocou frontalmente com outra motocicleta que trafegava pelo ramal.