Após ralar milho, Jorge Viana monta barraca na praia? Ex-governador compartilha foto e web reage

O ex-senador Jorge Viana usou as redes na manhã desta quinta-feira (12) para interagir com seus seguidores nas redes sociais. Em clima descontraído, Jorge comentou sobre a publicação onde apareceu na web ralando milho verde. O político repostou as fotos antigas e deu sequência à brincando mostrando um clique do seu ‘xará’ Jorge Viana que vende milho cozido nas praias. Na legenda, Jorge comentou a brincadeira: “Ralar milho verde da colônia pra fazer bodó em casa é comigo… Mas vender milho cozido na praia é outro negócio”, comentou.

Os seguidores do político acreano deixaram vários comentários e rações na postagem do Instagram de Jorge. Uma delas disse: “Isso é a mostra de outros Jorge Viana de garra cm vc de Brasil a fora! kkkk”, outra comentou, “Onde é a praia? Vou lá comprar com maior prazer! 👏😂. No Facebook, já teve até internauta identificando o ‘xará’ do político acreano e sugerindo um encontro: “Davi Medeiros: Conheço esse da praia, é o seu Jorge Viana lá de MARECHAL DEODORO-AL. Ele vende milho cozido na praia do francês. Uma figura aqui da região, seria legal um encontro de vocês..

Veja a publicação no Instagram: