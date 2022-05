Após reparos, viatura do presídio de Sena Madureira volta a funcionar

Uma viatura utilizada pela coordenação do monitoramento eletrônico do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, que estava há cerca de dois meses quebrada voltou a funcionar. Com recursos do Iapen, os devidos reparos foram feitos e nesta semana o veículo voltou a operar em sua plenitude.

De acordo com Francisco de Assis, diretor do presídio em Sena, diante da situação problemática ele e o vereador Charmes Diniz entraram em contato com a direção do Iapen reivindicando o apoio necessário. “Essa viatura é importante tanto para o monitoramento eletrônico quanto para outras ações desta unidade. Sendo assim, queremos agradecer ao Glauber, diretor do Iapen, por ter atendido essa demanda e por esse olhar diferenciado com Sena Madureira”, enfatizou.

Em Sena Madureira, muitos reeducandos utilizam a tornozeleira eletrônica e os policiais penais usam a viatura para fazer, quando necessário, o acompanhamento com a meta de inibir algum tipo de irregularidade.

Essa viatura, em particular, foi enviada para o presídio de Sena através de uma reivindicação feita pelo deputado estadual Gehlen Diniz e pelo vereador Charmes Diniz.