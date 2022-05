Após “virar” onça, mulher posta foto com marido e amante

No bairro de Val-de-Cans, em Belém (PA), uma mulher teria descoberto a traição do marido. Ela, então, foi até a porta do motel, se agachou, como se fosse uma onça, e gritou para o marido abrir a porta.

A cena foi registrada em vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais e viralizou, gerando muitos comentários. Até foi feita a associação com a personagem Maria Marruá, interpretada por Juliana Paes no remake de Pantanal, que se transforma em onça. Após toda repercussão do caso, a mulher fez uma postagem nas redes sociais, com o título “Atual, amante e o marido”. Na postagem, chama o ex-marido de “cagão”, e mostra foto dos três. Ela também conta também como descobriu a traição.