Após visita ao Juruá, deputado Roberto Duarte fala sobre saúde da região na Aleac

O deputado Roberto Duarte (Republicanos), em seu retorno à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), após prestação de conta de seu mandato no Juruá, denunciou, na sessão desta terça-feira (17), os problemas que viu em andanças na região.

Ouvindo os moradores recebeu inúmeras reclamações sobre a saúde no Juruá, a principal queixa é que as cirurgias na região estão suspensas por falta de soro. Além da falta de médicos, como oftalmologista, urologista e gastroenterologista.

“É inadmissível o que vem acontecendo com a saúde no Juruá. Muita decepção com a atual gestão do governador Gladson Cameli. As cirurgias estão sendo marcadas para janeiro de 2023”, lamentou o parlamentar.

Além disso, o deputado estadual comparou o que o governador está fazendo na capital acreana e o que pretende fazer no Juruá.

“O governador está fazendo festa lá na Fundação Hospitalar, anunciando mutirão de cirurgia, mas precisa dizer de onde veio a verba para esse mutirão, pois é fruto de emenda do senador Márcio Bittar. Pasmem, o governador quer fazer um mutirão de cirurgia de dois dias no Juruá, sendo que há uma fila gigantesca esperando”, cobrou o deputado.