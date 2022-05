Arrependeu? Abramovich desiste de promessa e exige pagamento de dívida

A venda do Chelsea caminhava para uma definição inclusive com um comprador definido, no entanto, uma mudança pode colocar o futuro do clube londrino em risco. Segundo informação do jornal britânico The Sun, Roman Abramovich, oligarca russo dono do time, voltou atrás em uma de suas primeiras promessas sobre a venda dos Blues e condicionou o pagamento de 1,6 bilhão de libras ligadas à uma dívida para que a negociação seja concluída.

Ao anunciar que venderia o clube, Abramovich disse que não cobraria o pagamento de nenhum tipo de empréstimo, no entanto, voltou atrás e passou a pedir o montante referente ao empréstimo realizado pela Camberley International Investments a companhia controladora do clube, Fordstam. Com essa condição, a venda do Chelsea fica comprometida. Inicialmente, o oligarca também afirmou que todo o lucro obtido durante a tramitação seria destinado para as vítimas da Guerra na Ucrânia. Vale destacar uma das sanções impostas pelo Reino Unido é de que Roman Abramovich não saia com nenhum tipo de benefício com a negociação.