As três bebidas alcoólicas mais baixas em açúcar e calorias

Álcool ‘light’? Sim existe! A verdade é que nem todas as bebidas são iguais e que algumas apresentam inclusive benefícios para a saúde – como é o caso do vinho tinto, quando consumido com moderação.

Veja, de acordo com o site Nova Mulher, as bebidas alcoólicas mais ‘poupadas’ no que toca à quantidade de açúcar e calorias:

Vinho tinto

O vinho tinto já é conhecido pelo seu sabor único e pelos seus benefícios para a saúde.

Segundo um estudo de 2018, as propriedades antioxidantes do vinho podem proteger contra o desenvolvimento de doenças crônicas, nomeadamente cardiovasculares.

Vodka

A popular vodka é uma bebida espirituosa baixíssima em calorias. Por exemplo, uma vodka com soda é uma das bebidas com menor teor calórico: em 250 mililitros há cerca de 133 calorias e zero gramas de hidratos de carbono. Já sabe… para um cocktail bem ‘light’ aposte na vodka.

Tequila

Com apenas 97 calorias por dose, a tequila é a base para inúmeros cocktails deliciosos, e o melhor? Sem açúcar. A bebida é bastante saborosa com gelo ou com um pouco de sumo de fruta fresca.