Às vésperas de mais uma luta de boxe, Anderson Silva admite: “A luta é algo que está se afastando”

O Global Titans Fighting 3 terá transmissão exclusiva do Combate a partir de 15h (horário de Brasília), num card que terá na luta principal a luta entre Floyd Mayweather x Don Moore. Anderson Silva, em conversa exclusiva com o Combate via Zoom, admite que tem vivido um momento especial ao poder subir no ringue, mas lembra que essas aparições serão cada vez mais raras.

– Todo atleta de alto nível se cobra, mas estou num novo momento. A luta ainda é uma coisa que amo muito, que gosto muito, é algo que enquanto eu tiver ainda condições de fazer, enquanto Deus continuar me abençoando com saúde e capacidade técnica para continuar treinando e podendo lutar em alto nível, vou estar fazendo. Mas minha vida já tomou outros rumos. Tenho que cuidar das minhas empresas, dos meus negócios, tanto no Brasil como em Los Angeles. Aqui (em Dubai) a gente está abrindo um negócio também. A luta é algo que está se afastando, está ficando pra trás – contou o ex-campeão peso-médio (até 83,9kg) do UFC.

Numa carreira recheada de recordes no Ultimate, onde ficou por quase 15 anos, Anderson não conseguiu realizar o desejo de enfrentar Roy Jones Jr. no boxe. Dana White e a organização jamais o liberaram. O brasileiro, no entanto, garante que não convive com frustrações, mas também não quer pensar em UFC mais.

– Treino boxe há muito tempo, comecei a treinar há muitos anos no Corinthians. Mas acho que tudo que acontece na vida da gente tem que acontecer na hora certa. Deus sabe de todas as coisas, e ele coloca tudo no lugar certo e na hora certa (…). Não, absolutamente nada (de frustração). Na verdade, na época em que sugeri essa luta de boxe com Roy Jones era nada mais, nada menos, o que aconteceu depois com Conor McGregor e Floyd Mayweather. A minha visão já vinha lá de trás, eu já tinha dado essa deixa lá atrás, mas não aconteceu, enfim… O UFC para mim é passado.

Anderson Silva venceu as duas lutas que fez no boxe depois de deixar o Ultimate após a derrota para Uriah Hall em outubro de 2020. Primeiro ele venceu Julio César Chavez Jr., 36 anos, numa decisão dividida em evento no México, em junho de 2021. Em setembro, na Flórida, enfrentou o também ex-UFC Tito Ortiz e nocauteou o americano que tem os mesmos 47 anos de Anderson.

Em Dubai, Anderson tem treinador na Team Nogueira, onde está em casa, já que a academia é dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. E foi no Team Nogueira também, mas no Rio de Janeiro, que Anderson conheceu e treinou junto com o adversário deste sábado, que é lutador de MMA e atual campeão do UAE Warriors, nos Emirados Árabes.

– O Bruno é um cara que tenho uma admiração muito grande. Já treinamos juntos na Team Nogueira sim durante alguns anos. É uma luta de exibição, mas vai ser uma luta legal tanto pra ele quanto pra mim, os dois já sabem como funciona, a gente já fez muitos sparrings juntos, já treinamos juntos muitas vezes, então, um conhece o jogo do outro. Acredito que será um grande espetáculo.

Depois que Anderson Silva e Bruno Caveira se enfrentarem será a vez de Floyd Mayweather x Don Moore. O brasileiro não economizou elogios ao americano que se aposentou em 2017 com um cartel de 50 vitórias e nenhuma derrota.

– Tem todos os outros e tem o Floyd Mayweather. O cara é ímpar no que ele conseguiu criar dentro do mundo do boxe. Tenho uma admiração pelo trabalho e por tudo que ele criou dentro desse esporte, por tudo que ele já fez pelo esporte. É uma honra lutar no mesmo card que ele. Acredito que são poucos atletas que conseguem fazer essa transição para outra modalidade e ter essa oportunidade (que estou tendo). Estar no mesmo card que Floyd Mayweather é incrível. Fazer a preliminar da luta do Floyd Mayweather é incrível!

Confira o card completo do evento: