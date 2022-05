Assaltante usando farda de escola invade malharia, rende clientes e funcionários e faz o limpa no caixa em Rio Branco

Um homem usando uniforme escolar invadiu e assaltou clientes e funcionários da Malharia Kiomi, mais conhecida como “Japonesa”, na manhã desta sexta-feira (19), na rua Machado de Assis, no bairro Bela Vista, em Rio Branco.

Um vídeo enviado à reportagem mostra o exato momento que o um criminoso chega no estabelecimento comercial e, de posse de um revolver, rende os clientes e os funcionários. No interior da loja, ele mandou que todos fosse para a parte dos fundos enquanto pegava as notas do caixa. O valor não foi informado pela malharia.

Após sair do caixa, foi até a sala de bordados e procurou pelos celulares dos funcionários que estavam no local, e em seguida foi para fora e fugiu em uma motocicleta modelo Bros de cor vermelha, roubada horas antes. A moto foi localizada pela Polícia Militar no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.