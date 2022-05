Associação Família Azul do Acre realiza vakinha para arrecadar dinheiros para equipar salas

Com salas emprestadas e sem equipamentos, a Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza uma ‘vakinha’ online para arrecadar dinheiro para custear a compra de ar condicionado, brinquedos, mesas, computador, além de materiais para psicomotricidade e natação.

De acordo com a presidente da AFAC, Heloneida da Gama, a ‘vakinha’ foi idealizada para arrecadar fundos para a compra de alguns materiais para equipar as salas que, por enquanto, são emprestadas. “As salas são no prédio da antiga fisioterapia da Fundhacre, no bairro Estação Experimental. Disponibilizamos a ‘vakinha’ a partir dessa semana”, diz.

A ‘vakinha’ tem como meta arrecadar R$40 mil e ficará disponível até 15 de julho, mas a AFAC também aceita doações através de transferência via PIX, pela chave 26.734.195/0001-97.

De acordo com Heloneida, o objetivo de equipar as salas é para que, no futuro, possam ocorrer atendimentos. “Nós queremos dar visibilidade ao trabalho que a associação faz, além de fazer parcerias e até oferecer atendimento no futuro, porque sempre conseguimos consultas e remédio e com essas salas essa parceria pode melhorar. Futuramente, eu posso convidar um médico ou outro profissional para uma palestra, que também é atendimento”, explica a presidente da AFAC.

A AFAC é uma entidade sem fins lucrativos, que há anos atua junto às famílias de pessoas com TEA e tem por finalidade defender os direitos e interesses, apoiar, promover, acolher e incentivar a realização de ações necessárias. Há em média 800 famílias dentre os grupos da Associação.