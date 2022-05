Atrás nas pesquisas, Petecão traz Kassab ao Acre para tenta alavancar pré-candidatura ao Governo

O presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, veio ao Acre para o lançamento oficial da pré-candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao Governo do Estado.

O lançamento ocorreu na chácara do senador, a ‘Boi Cagão’, na tarde do último sábado (21). Na oportunidade, Petecão anunciou também seu vice e a pré-candidata ao Senado na sua chapa: Tota Filho e Vanda Milani (PROS), respectivamente. O evento reuniu centenas de apoiadores e militantes.

“Um dia pra ficar marcado no meu coração. Lançamento da chapa que vai caminhar ao meu lado no maior desafio da minha vida. Com a bandeira do meu Acre sempre nas mãos e amor no coração, estou pronto para encarar esse chamado em busca de dias melhores. A minha história de luta pelos que mais precisam ganha uma nova página. Com a força do povo, vamos juntos construir um Acre de oportunidades! Vai dar certo! Não tenho dúvidas disso”, escreveu o senador nas redes sociais.

Atrás nas pesquisas, Petecão tenta correr atrás do prejuízo enquanto é tempo.