Batendo na tampa do caixão, mulher “acorda” durante o próprio velório

Uma peruana “acordou” durante o próprio velório na última terça-feira (26/4) e assustou todos que estavam presentes no local ao bater na tampa do caixão que estava.

Rosa Isabel Callaca foi dada com morta no dia 25 de abril após sofrer um acidente de carro na cidade de Chiclayo, no Peru. De acordo com informações do portal argentino Infobae, o óbito foi confirmado no Hospital Regional de Lambaye após o acidente que também tirou a vida do cunhado da mulher.

Os familiares de Rosa se assustaram ao ouvirem batidas e movimentos vindos do caxão durante o cortejo que seguia até o cemitério da cidade de Ferreñafe. A tampa então foi aberta e a mulher estava de olhos abertos e apresentava sinais vitais.