Bebedeira entre amigos e familiares termina com três pessoas feridas a golpes de faca

Cléber Oliveira, 34 anos, uma mulher identificada como Maria Miquéias, 25, e mais uma pessoa ainda não identificada, foram feridos a golpes de faca, na manhã desta sexta-feira (6), dentro de uma residência localizada na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, quatro pessoas estavam participando de uma bebedeira desde a noite de quinta-feira (5), e na manhã desta sexta-feira, começou um desentendimento por questões de ciúmes.

Durante a discussão e com os ânimos mais exaltados, uma pessoa ainda não identificada ficou enfurecida e, de posse de uma faca, desferiu um golpe na região do abdômen de Cléber, que mesmo ferido ainda conseguiu correr até a parte da frente da casa e já sem forças caiu ao lado da área.

Já Maria foi ferida nas nádegas e uma terceira pessoa também ferida durante a discussão, mas não foi encontrado na residência. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

As próprias vítimas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte avançado ao local indicado. Os primeiros atendimentos foram realizados e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Cléber está em estado de saúde considerado grave. Já Maria encontra-se estável.

Os policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender o autor do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).