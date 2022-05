Bebida para quem está de dieta tomar logo no café da manhã

O café da manhã é uma das principais refeições do dia, considerado por muitos como a mais importante de todas. Começar o dia com uma boa alimentação é fundamental para a manutenção da saúde.

Isso fica ainda mais evidente em pessoas que estão em busca do peso ideal. Por isso, separamos uma receita incrível de bebida para emagrecer que deve ser tomada no café da manhã.

Aprenda agora como fazer essa bebida para emagrecer logo nas primeiras horas do dia. O melhor de tudo é que tanto os ingredientes quanto o preparo são bastante simples.

Comece a mudar o seu dia e a sua dieta ainda hoje com essa bebida para emagrecer que deve ser tomada logo no café da manhã. Você vai precisar dos seguintes ingredientes:

A primeira coisa que deve ser feita é higienizar muito bem todos os ingredientes, já que eles serão consumidos com casca. Lave muito bem a maçã, o pepino e a couve. Utilize água e vinagre para garantir uma desinfecção eficiente.

Depois, você deve cortar a maçã e o pepino em cubos. Lembre-se de descartar o talo e as sementes da maçã nesta receita. Acrescente-os no copo do liquidificador. Depois, pique a folha de couve grosseiramente e adicione junto com os demais ingredientes. Esprema o limão e despeje a água de coco.

Ligue o liquidificador e deixe bater por, aproximadamente, 2 minutos em velocidade alta. A mistura precisa ficar homogênea. Acrescente gelo e beba sem adoçar, já que o intuito é perder peso e não acumular calorias.