Beth Passos traz cliques dos aniversariantes, casamento, política e mais; confira a coluna

O belo casal Marcos e Bárbara Fernandes no dia do sim.

Lilás é a cor da transformação e uma ótima sugestão para uma madrinha jamais brigar com uma noiva. A Dos Anjos For Party está recebendo sua nova coleção de vestidos de festas.

O presidente do Partido Solidariedade no Acre Moises Diniz surpreendendo pelo nível de seleção das candidatas mulheres.

Todas se destacam em suas respectivas atividades. Inteligentes e algumas bem bonitas.

Fiel escudeiro do governador Gladson Cameli, ele fez o trabalho de bastidores com a eficiência e discrição que dispensa em sua vida pública e privada.

Nazaré Paulino comemorando 1° aninho da neta Manoela. Aproveitando para chamegar outros dois netinhos Isabela e Samuel. As “alegrias da vida” segundo suas próprias palavras. Parabéns a essa mãe e dose tripla!

Esqueleto de sardinha ou colchão de hotel? A dúvida era da imprensa e convidados do Met Gala 2022, considerado o Oscar da moda. Os looks surpreendem sempre por serem inusitados, bizarros e engraçados.

A fisioterapeuta Antonieta Falcão recebeu o novo ciclo de vida em Teresina, no Piauí. Conhecendo a terra e os costumes dos avós paternos.

Parabéns a todas as mamães! Principalmente a minha Maria dos Santos Ferreira.

Colo de mãe é acolhimento. É espaço de não-julgamento, onde a dor de uma culpa gigante vai diminuindo, embalada, até ficar do tamanho de uma sementinha de flor.

O gestor local da franquia Nobile Suítes Rio Branco Simão Neto ao lado da esposa Janayna Pacheco Simão e do gerente Anderson Moura receberam convidados da imprensa e Colunista Sociais para apresentar a nova Chef Márcia Papaynnaros, novo cardápio, agenda de apresentação de shows ao vivo com a cantora Camila Soares.

Nas agradáveis companhias de Valéria Carvalho e Edna Silva no Restaurante Nobile.

Marcella Papaynnaros eu e a Chef Márcia Papaynnaros. Mãe e filha não idênticas apenas pela cor dos olhos e altura. Impressionante!

On Line

*O governador Gladson Cameli recebeu imprensa e convidados para o lançamento da Programação Oficial da Expoacre 2022 segunda feira, 9 de maio no Galpão da Indústria do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

*Realizado dia 6 de maio, modo on line, a Sessão Solene de Posse dos Promotores e Promotoras de Justiça Meri Cristina Amaral Gonçalves, Alessandra Garcia Marques, Francisco José Maia Guedes e Getúlio Barbosa de Andrade nos cargos de Procurador e Procuradora de Justiça.

Parabéns aos empossados!

*Torço muito para que um dia a população brasileira deixe de votar no menos pior e escolha o mais preparado independente de pesquisa.

*O ”jornalismo profissional” da Folha é impagável. Na nota sobre a explosão em um hotel de Havana, chama o presidente constitucional do país de ”líder de Cuba”, o governo de ”regime” e menciona como frequentadores do hotel “funcionários da ditadura cubana e celebridades”. Mais um texto a figurar nos compêndios que tratarão do colapso do jornalismo brasileiro.

*Quem voltou foi a calça baggy, o mocassim e a covid-19. Já as máscaras caíram de moda. Vão vendo!

*Não quero chover no molhado ou ser redundante, mas, a realidade brasileira é assustadora. Fui ao supermercado. Além dos preços altíssimos, com quase todos produtos subindo a cada semana, me causa constrangimento ver, não tem como desver, pessoas revirando sacos de lixo em busca de comida e recicláveis para vender.

Voltando para casa olhar famílias vivendo nas ruas e mendigando alimentação. Equipamentos de metal como lixeiras e semáforos roubados. Isso tudo num bairro considerado de classe média.

*A morte rondou e assustou as acreanas no último fim de semana, elevando a taxa de feminicídio do Brasil.

*Depois de levar uma bronca, meu afilhado Eduardo, de 6 anos, soltou essa: ⠀

– Quando crescer, eu vou ter a minha esposa e aí quem vai mandar em mim vai ser ela.

Morri! Aproveita enquanto pode!

*”O único meio de fortalecer o intelecto é não ter uma opinião rígida sobre nada – deixar a mente ser uma estrada aberta a todos os pensamentos”.

(John Keats)

Sabedoria de Mãe

Respira. Serás mãe por toda a vida. Ensine as coisas importantes. As de verdade. A pular poças de água, a observar os bichinhos, a dar beijos de borboleta e abraços bem fortes. Não se esqueça desses abraços e não os negue nunca.

Pode ser que daqui a alguns anos, os abraços que você sinta falta, sejam aqueles que você não deu. Diga ao seu filho o quanto você o ama, sempre que pensar nisso.

Deixe ele imaginar. Imagine com ele. As paredes podem ser pintadas de novo, as coisas quebram e são substituídas. Os gritos da mãe doem para sempre. Você pode lavar os pratos mais tarde. Enquanto você limpa, ele cresce. Ele não precisa de tantos brinquedos. Trabalhe menos e ame mais. E, acima de tudo, respire. Serás mãe por toda a vida. Ele será criança só uma vez.

Desconheço autoria