Biblioteca da Floresta tem princípio de incêndio em Rio Branco

O Corpo de bombeiros Militar foi acionado na noite deste domingo (14) para atender uma ocorrência de um princípio de incêndio na Biblioteca da Floresta, localizada no Canal da Maternidade, no bairro Capoeira, em Rio Branco.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio aconteceu na Sala de Exposições, que fica na entrada do prédio. No local, que tem muito material acrílico e de fácil combustão, não havia fogo, somente muita fumaça.

Ainda segundo informações dos bombeiros, foi preciso desligar a energia elétrica, que pode ter ocasionado uma sobrecarrega na rede e ocasionou o sinistro.

A operação para controlar a fumaça durou em média uma hora e contou com três viaturas do Corpo de Bombeiro Militar do 1° Batalhão.

As causas do sinistro serão investigadas posteriormente e um laudo será produzido em 30 dias.