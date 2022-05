Bittar revela nomes que defende para a vaga de vice de Gladson

Em um jantar ocorrido na noite da última sexta-feira (20) na casa do diretor da Secretaria de Assuntos Governamentais, Flávio Silva, onde estiveram presentes o senador Marcio Bittar (UB), João Paulo Bittar, filho do senador e presidente estadual do Republicanos, os jornalistas Ray Melo e Wânia Pinheiro, e Lívio Veras, diretor do Acreprevidência, Bittar revelou seu desejo de indicar o vice e o senador da chapa do governador Gladson Cameli (PP), que é candidato à reeleição.

Para a vaga de vice, Marcio quer emplacar ou Alysson Bestene (PP) ou Eduardo Veloso (UB), seu suplente no Senado e que vai assumir a cadeira de Marcio a partir do dia 31 deste mês, quando o senador se afasta para se dedicar exclusivamente às eleições. Veloso inclusive poderia ser o vice de Gladson nessa gestão, mas em 2018 perdeu a queda de braços para o Major Rocha (MDB), atual vice-governador.

Já para a vaga de Senado, o senador não esconde de ninguém que sua preferência é por Márcia Bittar (PL).