Blog do Ton: Acreana pode entrar em briga com Sérgio Moro por cadeira nas Eleições 2022

“Saiba quem são os pré-candidatos ao Senado por São Paulo em 2022” é o título de uma matéria que traz os prováveis candidatos por aquela região. Um nome é curioso: a acreana Marina Silva. Até aqui, ela foi cotada à cadeira de federal.

Marina Silva mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo com o objetivo de salvar seu partido, a Rede Sustentabilidade, da cláusula de desempenho. Se as previsões dos sites se confirmarem, pode brigar com nomes como o ex-juiz Sérgio Moro, Carla Zambeli, Milton Leite e Janaína Paschoal.

Apesar da criticada mudança de domicílio, ela foi estratégica. Afinal, Marina tem grande densidade de votos por aquela região. Ela não foi a única que fez isso para disputar as eleições: o ex-ministro Moro também usou da tática. E agora podem brigar pela mesma cadeira.

Progressistas

“Continuo na Presidência do Partido, fiz uma gestão transparente, responsável, sempre visando o crescimento do partido. A executiva Nacional reconhece meu trabalho. Vou liderar o processo eleitoral no Acre com responsabilidade e compromisso, sob orientação da executiva nacional”. Da senadora Mailza Gomes sobre as eleições.

Fundo

O Acre e sete estados possuem interesse em acessar um fundo bilionário de proteção às floretas. Depende da boa vontade do Governo Federal.

Apoio a Tebet

“Simone Tebet é um exemplo de força, coragem e determinação”. Do deputado federal Flaviano Melo, que apoia a pré-candidatura de Simone Tebet à presidência.

Apoio a Tebet²

Na última pesquisa divulgada, o nome de Tebet aparece atrás de Dória, desertor da corrida eleitoral.

Toinha Vieira

Membros do PSDB estão em uma verdadeira vigília de oração. Motivo? O sim de Toinha Vieira para a chapa de federal. Se juntaria a Normando Sales, Minoru Kinpara e Sergio Barros.

Alan e Marcio

Se Alan Rick e Marcio Bittar saírem da base de apoio ao governador Gladson Cameli, que grande liderança de outro partido restaria ali?

Edivan Azevedo

O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, voltou a reiterar que seu sonho é ver essa dupla unida nas eleições. Deu entrevista ao ContilNet na quarta-feira (26).

Edivan Azevedo²

O excelente secretário disse que vai anunciar, em breve e com exclusividade, um grande programa de fomento ao agronegócio. Disse que Gladson é, na verdade, o governador que deveria ser abraçado por toda essa categoria, pelos serviços prestados e os indicadores.

James Gomes

Quem está em Brasília é o ex-prefeito James Gomes. Será que foi mexer nas peças do quebra-cabeça? James é um bom articulador.