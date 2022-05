Blog do Ton: Acreano posta foto em encontro de dirigentes nacionais de partido e entrega possível disputa por Senado

Quando esteve nos estúdios do ContilNet, o líder do PSC no Acre e pré-candidato ao Governo, Robson Aguiar, formalizou convite ao jornalista acreano Antônio Klemer para disputar o Senado. O querido e popular jornalista começou a ter seu nome ventilado nas mais diversas conversas e chegou a ir em um programa de TV falar sobre o assunto.

Passado algum tempo desse assunto, dado como encerrado ou restrito à conversas mais fechadas, uma publicação em redes sociais pode ter entregue a informação de que Klemer está ‘de volta ao desafio’, como o próprio publicou. “Cinelândia, Rio: reunião de dirigentes nacionais do PSC. De volta ao desafio Acre ao Povo do Acre. Foto do Dr. Robson Aguiar”, postou.

Klemer tem uma importante contribuição na política acreana. Como jornalista e escritor, também deixa seu legado. Sua bagagem vai para além das brincadeiras pelas quais é conhecido. Independente do que vai ser decidido em outubro nas urnas, tem muitos dos predicados para levar o seu partido – o PSC, que tem como logomarca um peixe, símbolo cristão – à boca do povo. Afinal, de vender o peixe ele entende.

Mulheres

Reportagem da Folha traz a informação de que mulheres são apenas 1 em cada 7 pré-candidatos a governos estaduais. No Acre, elas são representadas pela deputada federal Mara Rocha.

Mulheres²

No Senado, a coisa muda de figura. Empate técnico entre os pré-candidatos. Mailza Gomes, Márcia Bittar, Vanda Milani e Jéssica Sales estão no páreo com Alan Rick, Jorge Viana, Sanderson Moura e Dimas Sandas.

Aposta fichas

“Kassab aposta fichas do PSD na eleição de Kalil e Petecão”. Manchete em vários sites nacionais.

Chapa

No próximo dia 21 de maio, o PSD apresenta sua chapa completa. Joao Tota Filho é o favorito para a vaga de vice. Quem está no páreo também é Dilza Ribeiro.

Capixaba

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, conquistou, em apenas um ano e quatro meses de gestão, mais em emendas do que o apurado da última gestão, nos quatro anos. Capixaba tem motivos de sobra para comemorar.

Capixaba²

Agora, o ótimo prefeito afirma que assume o desafio de transformar a cidade em um verdadeiro canteiro de obras. “Os recursos serão aplicados da forma mais transparente possível”, disse.

Implodiu

Em vídeo, o ex-presidenciável Aécio Neves disse que o PSDB foi egoísta e traiu Dória. Ele rejeita Tebet e disse que seu partido implodiu uma terceira via. Treta no ninho tucano.

Charlene Lima

“Quem esteve por aqui foi a Charlene”. De uma boa fonte lá das bandas de Assis Brasil. Sempre recebo informações das andanças da publicitária que é pré-candidata à Câmara pelo PL. Charlene está entre as mulheres de destaque dessas eleições.

Roberto Duarte

Outro que promete ser um dos destaques destas eleições é Roberto Duarte. O deputado estadual é pré-candidato à Câmara pelo Republicanos. Ele passou alguns dias na região do Juruá, prestando conta de seu mandato e conversando com a população sobre os projetos levados à tribuna.

Roberto Duarte²

Empenhado em andar pelo Acre, Duarte me contou que nem tem atentado às notícias por esses últimos dias. Não perdeu muita coisa. Agora, partindo dos feedbacks que tenho recebido, e do que conheço desse deputado, tem ganhado muito com sua atuação na Aleac, em defesa dos interesses do povo.

Foto no quarto

“O cara que me engana três vezes, eu boto a foto dele no meu quarto pra eu não esquecer dele nunca mais”. Do pré-candidato ao Governo, senador Sérgio Petecão.

Roda gigante

A vida é uma roda gigante: hoje, você está em cima. Amanhã, pode estar em baixo. Não sei por qual motivo alguns dos que assumem cargos públicos acreditam que serão eternos no poder.

Marechal Thaumaturgo

Por enquanto surfando na crista da onda como o único pré-candidato a estadual do pacato município de Marechal Thaumaturgo, o prefeito licenciado Isaac Piyãko pode ter uma má notícia nos próximos dias. Guardem o ‘por enquanto’.