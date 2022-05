Blog do Ton: Durante sobrevoo em região atingida por chuvas, Bolsonaro lamenta situação do Acre

“Tivemos problemas semelhantes em Petrópoles, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive no ano passado no Acre também. Infelizmente essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas”. Fala do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante sobrevoo a regiões alagadas em Recife.

Ele sobrevoou a região ao lado de ministros, e ainda afirmou que o Governo Federal não ‘espera pedidos’. “O governo federal não é que sai na frente: está sempre alerta para atender a população em qualquer situação independente de pedido de autoridades locais.”

O Acre citado por Bolsonaro é um estado que possui muitos municípios que vivem essa repetida situação todos os anos. O estado que o deu a maior votação proporcional em todo o país. Como estamos em maio, esse assunto vai passar despercebido das conversas eleitorais e talvez até das promessas de campanha. Alguém duvida?

45%

É o percentual de eleitores que não compareceu às urnas nas eleições da Colômbia. Quase metade da população apta a votar.

Interior

Petecão, pré-candidato ao Governo, já parte para o interior para construção de seu Plano de Governo. Em todo o estado, é a campanha para Governo em estágio mais avançado.

Impulsionamento

Tem pré-candidato à Aleac usando perfil de amigo para fazer conteúdo patrocinado. Post patrocinado realizado fora do período de campanha configura propaganda eleitoral antecipada, conduta vedada pela Lei 9.504/1997. Cuidado.

Impulsionamento²

Já se o objetivo for usar a estratégia para o período de campanha e fugir das veladas regras eleitorais, melhor testar outras.

Cesário Braga

O petista Cesário Braga tem uma pré-candidatura que agrada uma grande ala petista. Muitos daquele partido acreditam que é um dos maiores nomes da sigla para essas eleições, e que pode somar bons votos. Cesário sempre foi um grande cabo eleitoral e agora vai pedir votos para ele mesmo.

Marcio Bittar

Dia desses, disse em uma roda de conversa sobre política que o senador Marcio Bittar (UB-AC) foi um dos que mais se esforçou para manter o grupo de 2018 unido. Um deputado discordou. Perguntei a ele, então, quem era essa pessoa. Calado estava, calado ficou.

Mortes por Covid-19

Em 2021, o Acre apresentou média de mortes (78 mortes por grupos de mil habitantes) maior que a média nacional (duas mortes a menos pelo mesmo grupo). Felizmente, estamos em outra situação. Há mais de vinte dias, não há registro de mortes pela doença no estado.

Isaac Piyãko

Pessoas ligadas a Isaac Piyãko, que disputa vaga na Aleac contando com os votos de Marechal Thaumaturgo, estão uma pilha de nervos por conta das notas desta coluna. Se acalmem. O nome que disputará a Aleac, atrapalhando a vida do aliado de vocês, será anunciado – caso realmente diga um sim – até o dia 5. Mais longe já esteve.

Jogo sujo

Tem gente fazendo, nestas eleições, o mesmo jogo que acusa os inimigos de fazer. Ao melhor estilo “acuse-os do que você faz, chame-os do que você é”, frase de Lênin.

Bocalom

Quando todo o cenário parecia estar formado, quando os especialistas em política já consideravam alguns dentro e outros fora do jogo, Tião Bocalom cresceu e se tornou prefeito de Rio Branco. O cenário pode se repetir nestas eleições.

53%

É o número de pessoas que, segundo o Datafolha, consideram que a situação econômica do país influi muito na hora de votar. A pergunta é: qual a opinião das pessoas sobre a situação econômica? Será que isso pode dizer quem pode ser o novo presidente do país?