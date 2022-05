Blog do Ton: Grupo palaciano quer Gladson fraco e, para isso, articula até prisões de aliados

Não foram poucas as vezes que alertei o governador Gladson Cameli de que, dentro do Palácio, sua boa campanha à reeleição poderia ser comprometida por interesses particulares. O governador, tido até aqui como favorito na disputa pelo Governo do Acre, não tem como maior desafio lidar com quem está fora do Palácio. Seu maior desafio é lidar com quem está dentro.

Gladson tem todos os predicados que o podem levar para a vitória. Eu poderia ficar horas falando desses predicados, aqui. Como já o fiz. Mas isso cai por terra quando, dentro do seu próprio grupo, alguns ameaçam sua reeleição. Fontes de dentro do Palácio trazem, dos últimos dias para cá, denúncias que passam do fogo amigo e vão até articulações envolvendo prisões de pessoas próximas. Algo grave.

O jogo da eleição virou obsessão para alguns. Tudo é usado na hora de levar a melhor; até o nome da família do governador. Muito mais fácil seu pai, Eládio, se envolver para impedir que Gladson continue na política do que tomar partido como padrinho.

O caminho da reeleição do governador passa pela cancela da união. Julgo inadmissível, nessa altura do campeonato, alguém defender qualquer cisão que seja. Faltou habilidade para manter Petecão no grupo, faltou habilidade para manter o MDB no grupo e, por pouco, o senador Marcio Bittar não se desgasta por conta da mesma falta de habilidade.

Se Gladson olhar pelo espelho retrovisor, vai ver quem está, desde o começo, ao seu lado, ver quem deu o sangue pelo projeto, quem está com ele desde o começo e quem enfrentou as maiores dificuldades com as mãos dadas. Não sou eu quem vai dizer ao governador quem está certo ou quem está errado. Não quero e nem vou entrar nesse mérito. Mas, nessas horas, lembro de uma famosa e certeira frase de Ralph Waldo Emerson: “Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz”.

Rocha

Gladson precisa tomar cuidado com suas composições. Ou vai sentir saudades do Rocha.

Era feliz

Uma coisa é certa: antes da aparição de certas figuras, que agem na calada da noite, Gladson não vivia assim, perturbado. Era feliz e não sabia.

Clã Bolsonaro

Conversas com membros do clã Bolsonaro podem definir a maior chapa do Acre, formada por Gladson, vice, senador e suplentes. Pesquisas devem dar um norte. Elas são feitas a todo tempo.

PL

Valdemar da Costa Neto teria oferecido algo em torno de R$ 2 milhões para as campanhas de deputado federal. Informação do Correio Braziliense e que foi confirmada por fontes em Brasília.

PL²

O problema é que, não só nesse, mas em qualquer outro partido, as verbas saem lá para agosto. Campanha de federal não é brincadeira. Que ninguém entre no jogo contando apenas com financiamento público.

R$ 56 milhões

Esse é o valor anunciado pelo Governo do Acre para fazer mutirões de cirurgias e zerar filas. Se isso acontecer, será um marco.

Líder no Acre

Presidente Bolsonaro, segundo o Vox Populi, lidera no Acre, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e no Distrito Federal. a reportagem traz o título: “Para o PT, doses de otimismo. Mas com cautela e caldo de galinha”.

Depende dela

As conversas sobre uma terceira pessoa na chapa de Gladson passam por uma importante decisão, e essa decisão atende pelo nome de Mailza Gomes. É dela que sai a resposta que pode alterar o jogo.

Depende dela²

É interessante perceber que, mesmo a senadora fechada em copas e tocando seu mandato, causa um poderoso efeito nas articulações. Ela congestionou o cenário eleitoral, como bem disse um amigo.

Keiliane Cordeiro

Se a pré-candidatura de Keiliane Cordeiro (Republicanos) não era encarada com a devida importância nos bastidores, hoje não há dúvidas de que ela pode ser uma das novidades cindas do Juruá. Seu mentor, o maridão Ilderlei Cordeiro, sabe o que faz.

Keiliane Cordeiro²

E que ninguém avalie sua candidatura como sendo apenas dos cruzeirenses. Keiliane tem conquistado apoios importantes em outros municípios.

Republicanos

Essa é uma das maiores chapas de federal do Acre. Republicanos e União Brasil brigam pelo primeiro lugar.

Mara Rocha

Inegavelmente, a pré-candidatura de Mara Rocha tem se mostrado uma competitiva opção. A deputada mal abre a boca para falar de Governo, e já pontua com dois dígitos nas pesquisas.

James Gomes

Na coluna de segunda-feira (9), perguntei a quantas anda a pré-candidatura do ex-prefeito James Gomes à Aleac e o desembargador Luiz Vitorio Camolez trouxe a resposta: James está inelegível.