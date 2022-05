Blog do Ton: Qualquer movimentação na chapa de Gladson passa pelo nome de uma única pessoa

Ninguém entra e ninguém sai da chapa de Gladson Cameli sem a resposta da senadora Mailza Gomes (PP-AC). Presidente do partido no Acre, se tem uma pessoa que tem o direito de ser senadora por esse partido, essa pessoa é ela. Por todos os predicados que já elenquei neste espaço, por ser a presidente do partido e por já estar sentada na cadeira de senadora, buscando reeleição.

Em conversa com um amigo, nesses últimos dias, ouvi que Mailza causou um verdadeiro ‘congestionamento eleitoral’ e concordo. Nada, absolutamente nada, pode ser decidido sem a resposta de Mailza – que, aliás, não tem a obrigação de responder no tempo de ninguém. Portanto, não adianta plantar notas, pressionar, articular. Ela vai responder quando quiser responder.

Atualmente, Mailza foca no mandato, faz mudanças em seu time e, nos últimos dias, passou por um procedimento cirúrgico e também cuida de sua saúde. Os demais agem como se nada pudesse ser feito sem a resposta de Mailza. Se eles, que são inteligentes, agem assim, quem sou eu para discordar?

Mudanças

Algumas mudanças já aconteceram e outras devem acontecer dentro do gabinete da senadora.

Federal

Se Mailza saísse a federal, ninguém mais teria o apoio de Bocalom. Como ela permanece na disputa pelo Senado, Normando Sales (PSDB) e Artur Liborinio (Podemos) podem contar com o apoio do prefeito da capital acreana em suas campanhas para federal.

Senado

Sempre defendi aqui, e meus fiéis leitores sabem disso: se Mailza fizesse uma grande ação para colocar seu nome na boca do povo, ninguém seguraria ela. Ainda tem tempo.

Viradas

Mas essa turma que está com a senadora é especialista em viradas. Campanha de Bocalom para prefeito que o diga.

Eduardo Velloso

Um convite disparado a amigos e apoiadores revela a data que o médico Eduardo Velloso assume o Senado Federal: 31 de maio. Ele está em pleno processo de transição, e animado para assumir a cadeira.

Hipócrita

Marcio Bittar concedeu entrevista ao jornalista Itaan Arruda e disse que parte da mídia e da política é hipócrita com Márcia. Ele ainda disse que não tem o martelo batido sobre apoiar Gladson.

Alto Acre

Ecoa da região do Alto Acre uma grande curiosidade: como a prefeita Fernanda Hassem vai se posicionar politicamente nessas eleições? A excelente prefeita está sendo disputada por gregos e troianos.

Alto Acre²

Em Epitaciolândia, o clima é de chororô. O vice-prefeito Antônio Soares resolveu apoiar a pré-candidatura de Tadeu Hassem. Quem não gostou nada foi o pecuarista Daniel Dorzila, apadrinhado do prefeito Sérgio Lopes. Com o Racha, sua eleição ficou comprometida.

Edvaldo Magalhães

Em uma parada para o almoço nas minhas andanças, encontrei o nobre deputado Edvaldo Magalhães. Além do prazer de encontra-lo, tive ainda o prazer de saber que tenho este deputado como assíduo leitor deste espaço. Edvaldo é um dos destaques na Aleac, fazendo oposição qualificada ao Governo.

Assembleia de Deus

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) teria tido, na quinta-feira (19), uma conversa de pé de ouvido com membros da alta cúpula da Assembleia de Deus em Rio Branco. Será que garantiu alguns votos?