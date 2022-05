Bolsonaro critica margem de lucro da Petrobras: “Está gorda e obesa”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a política de preços da Petrobras nessa quarta-feira (11/5). Para o chefe do Executivo, a estatal deveria abaixar a margem de lucro de seus acionistas, “pensando no Brasil”. A fala foi feita no mesmo dia em que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi exonerado.

“A Petrobras está gordíssima, tá obesa! Seu conselho e seus diretores poderiam, sim, reduzir a margem de lucro. A margem de lucro deles é na casa de 30%, já as outras petroleiras estão no máximo em 15%. Petrobras, você é Brasil! Ou quem tá aí dentro não pensa no seu país? O povo tá sofrendo bastante com o preço do combustível”, disse o mandatário em entrevista ao Balanço Geral de Maringá (PR).

Ao dizer que “lamenta o que está acontecendo”, Bolsonaro ainda pediu que os dirigentes da estatal agissem com patriotismo. “Eu espero que o patriotismo se faça valer nesse momento. O que está em jogo é o Brasil“, argumentou.

O presidente foi enfático, durante sua live semanal da última quinta-feira (5/5), ao demonstrar sua insatisfação com a política de preços da empresa pública.