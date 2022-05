Bolsonaro pede a Anderson Torres mais mil convocações para PF e PRF

Apesar de nenhum ato sobre os certames ter sido publicado no Diário Oficial da União (DOU), o chefe do Executivo federal solicitou ao titular da pasta mais 500 vagas, além do que já havia sido prometido. Em abril deste ano, o presidente assegurou que já estava tudo certo para as convocações.

“Tem 500 vagas para vocês. Foi aprovado um PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional), na semana passada, para 500 vagas da PF e PRF. Não temos orçamento para este ano. Não tem como formar na academia também. Ao todo, gastei todo meu limite. Não posso incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero ver se publica hoje. Tem 500 vagas preparadas para cada lado”, declarou Bolsonaro. O momento foi gravado e divulgado por um canal simpatizante.

O PLN a que Bolsonaro se refere foi aprovado na quinta-feira (28/4) e abriu crédito suplementar de R$ 2,57 bilhões para a recomposição de despesas com pessoal e o reforço de dotações do Plano Safra 2021/2022. A proposta, contudo, ainda não foi sancionada pelo chefe do Executivo.