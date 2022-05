Bonitos? iPhone 14 Pro e Pro Max ganham novas imagens conceituais com inédita opção de cor

O iPhone 14 Pro e 14 Pro Max serão os próximos celulares flagships da Apple. Os modelos devem finalmente extinguir o “notch” da tela e adotar uma nova linguagem visual. Como é de praxe, o público também imagina novas opções de cores para os modelos e, nesta segunda-feira (16), um usuário publicou renderizações conceituais com a inédita cor roxa.

As imagens extremamente realistas foram produzidas pelo designer souta e incluem elementos visuais baseados nos rumores em torno da nova geração de tops de linha da Apple. Os modelos “Pro” da nova geração foram imaginas com a tela com recorte em formato de ponto de exclamação (!) e câmeras mais distantes entre si. Veja:

A Apple mantém a tradição de lançar os modelos “Pro” do iPhone em quatro cores: Grafite, Prateado, Dourado e uma cor inédita e exclusiva para a geração —o iPhone 11 Pro trazia o “Verde Meia-Noite”; o iPhone 12 Pro trazia o “Azul Pacífico”; e o iPhone 13 Pro traz o “Azul Sierra”, além do inesperado “Verde Alpino”.

Por ora, é cedo para afirmar qual será a cor inédita do iPhone 14 Pro. Conceitos apresentados previamente imaginaram o top de linha na cor “Vinho” em clara alusão à nova cor do Galaxy S22 Ultra, o que é muito improvável.

Ainda em termos de design, os futuros celulares mais avançados da big tech devem adotar telas com bordas mais finas, ampliando sua área de exibição, e bordas ligeiramente mais curvadas para combinar com o formato do módulo de câmeras.

Os novos smartphones devem ser apresentados oficialmente em setembro de 2022. Outras especificações da linha podem incluir as plataformas A15 Bionic para o iPhone 14 e iPhone 14 Max; A16 Bionic para os modelos “Pro”; telas OLED; e baterias melhoradas. A próxima geração deve marcar o primeiro aumento de preços sugeridos desde 2018.