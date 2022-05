Bope prende motorista de aplicativo com quatro barras de cocaína em Rio Branco; veja detalhes

Um motorista de aplicativo foi preso acusado de tráfico de drogas, no final da tarde desta segunda-feira (30), no estacionamento de um mercantil no bairro São Francisco, na região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando foram abordados por populares informando que havia um carro modelo Fiat Mobi, de cor vermelho, no estacionamento do mercantil império, já há um certo tempo em atitude suspeita.

Com a informação, os militares foram até o local e encontraram o motorista de aplicativo. Foi feita uma revista pessoal e nada foi encontrado. Ao perguntar se há já alguma coisa de ilícito dentro do carro, o acusado disse que havia entorpecentes.

Na revista do veículo, foram encontrado 4 barras de cocaína. Ainda segundo o homem preso, ele estava aguardando um traficante para entregar a droga.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o motorista de aplicativo foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas apreendidas, para serem tomadas as medidas cabíveis.