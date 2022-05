Brasil investiga 16 casos de hepatite aguda em crianças de 6 estados

O Ministério da Saúde monitora 16 casos de hepatite aguda grave em crianças de seis estados brasileiros. A pasta investiga se eles têm relação com o misterioso surto de inflamação do fígado que atinge mais de 230 crianças de todo o mundo.

São Paulo é o estado com o maior número de casos em investigação, com seis registros até a noite dessa segunda-feira (10/5). Na sequência aparecem o Rio de Janeiro (5), Paraná (2), Espírito Santo (1), Santa Catarina (1) e Pernambuco (1).

A orientação é de que os profissionais da saúde notifiquem imediatamente qualquer caso suspeito para investigação.

“Os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (Renaveh) monitoram qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como casos suspeitos da doença”, informou o ministério em nota.

Autoridades de todo o mundo tentam descobrir as causas da doença que provoca sintomas como febre, mal estar, dor no corpo, diarreia, vômito, dor abdominal e icterícia – coloração amarelada dos olhos – em crianças com idade entre 6 meses e 16 anos em mais de 20 países, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).