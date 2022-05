Briga pelo primeiro lugar na disputa pela Aleac promete ser a mais acirrada da história

Campeão

A briga pelo primeiro lugar na disputa pela Aleac promete ser uma das mais acirradas da história. São tantos nomes competitivos e com enorme potencial de votos, que fica difícil saber quem levará o “troféu” de campeão de votos neste ano.

De fora

Na eleição passada, em 2018, o MDB emplacou os três mais votados da Aleac: Meire Serafim (hoje no UB), Antônia Sales (MDB) e Roberto Duarte (hoje no Republicanos). Só que nenhum dos três vem para a reeleição, todos vão tentar uma vaga na Câmara Federal. Com o trio de fora, e com muitos novos nomes na disputa, o pleito deste ano promete.

Nomes

Só pra citar alguns nomes competitivos e que podem facilmente estar entre os três mais votados, destaco o vereador Emerson Jarude (MDB), o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), o presidente da Aleac, Nicolau Junior (PP) e o advogado Eduardo Ribeiro (PSD). Fora esses, tem ainda a turma que pode surpreender com uma expressiva votação, como o jovem advogado Gabriel Santos (PSB), Isaac Ronaltti do SINSPJAC (PSB) e o ex-presidente estadual do PT, Cesário Braga.

Casamento do ano

É hoje, com início previsto para às 19h, o casamento do ano no meio político acreano: Fernanda Hassem e Israel Milani. A prefeita de Brasileia e o ex-secretário estadual de Meio Ambiente trocam as alianças nesta sexta-feira (13). Felicidades aos pombinhos.

Casamento do ano 2

Outro casamento que está próximo é o do ex-presidente Lula (PT) e de sua noiva, a socióloga Janja, programado para o dia 18 deste mês. Mais um casamento do ano. 2022 parece ser o ano do amor.

Mais Médicos

Brasileia é a primeira cidade do Acre a receber médicos pelo programa do Governo Federal “Médicos pelo Brasil”, que chega para substituir o “Mais Médicos”. Duas médicas vão atender no município pelo programa.

Ibope

Em pesquisa divulgada nesta sexta pelo Ipespe, antigo Ibope, o ex-presidente (PT) continua na liderança na corrida presidencial, com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) oscilou positivamente em relação à pesquisa anterior, passou de 31% para 32%, um crescimento dentro da margem de erro.

Terceira via

Já a turma da chamada terceira via vem bem abaixo dos principais postulantes ao Planalto. Nenhum candidato passou de um dígito. Ciro Gomes (PDT) tem 8% das intenções de voto, João Doria (PSDB) tem 3%, André Janones (Avante), 2%, e Simone Tebet (MDB), 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Inflação

A pesquisa mediu também outras questões e cenários, como rejeição e segundo turno. Mas o que chamou a atenção é que para grande parte dos brasileiros, a inflação é a principal preocupação. 77% das pessoas avaliam que os preços aumentaram MUITO nos últimos meses, e outras 21% avaliaram que os preços aumentaram. Somente 1% das pessoas disseram que os preços diminuíram.

De volta para o passado

Pelo visto, o bicho papão dessa eleição vai ser mesmo a inflação. Vai ser como voltar aos anos 90, quando o centro do debate político e eleitoral era o controle dos preços.

Refis

Foi sancionado hoje pela manhã o Projeto de Lei que cria o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022 de Rio Branco. A prefeitura espera arrecadar R$ 96 milhões, mesmo abrindo mão de cerca de R$ 16 milhões com o Refis.