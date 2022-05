Briga por causa de “chifre” quase acaba em morte na Transacreana

Nilson Melo, 44 anos, foi ferido a golpes de terçado na noite deste sábado (14), na Vila Manoel Marques, no km 14, na rodovia AC-90, na Transacreana, zona rural de Rio Branco. Na mesma ação, a acusada Marluce Lopes Ferreira, 45 anos, que é esposa da vítima, foi presa em flagrante.

Segundo informações da acusada, ela e o marido estava participando de uma bebedeira dentro da própria residência, quando houve uma discussão entre o casal. Nilson falou para a esposa que havia traído ela com outra mulher e desferiu dois tapas, um em cada lado da face da esposa. A mulher, para se defender, pegou um terçado e desferiu dois golpes no ombro de Nilson. Após a ação, a mulher foi na casa de um vizinho e pediu para ele ligar para o Samu, e permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Nilson que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares do 1° Batalhão foram acionados e prenderam Marluce em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, e em seguida a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).