Brincadeira de mau gosto causa discussão entre cunhados e quase termina em morte, em Rio Branco

Vitor Ivanovich Luiz, 25 anos, foi ferido a golpes de canivete na tarde deste sábado (21), na rua Rio de Janeiro, no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. O acusado de esfaquear Vitor é o cunhado dele, identificado como Lucas Ivanovich, 21 anos, que acabou preso ainda no local do crime.

Segundo informações da esposa da vítima, que é irmã do acusado, os homens trafegava sentido bairro-centro centro em um carro modelo Pálio de cor branca e placa OHR-6C48, quando um deles, durante uma brincadeira, acabou puxando o volante do carro e o veículo encostou em uma ciclista, que não chegou a cair e nem se desequilibrar da bicicleta, mesmo assim, os cunhados começaram a discutir.

Na discussão e, com os ânimos exaltados, os dois pararam e saíram do carro deixando cerca de 4 crianças no veículo, e começaram a brigar em via pública.

Ainda segundo a esposa da vítima, Vitor puxou Lucas pela gola da camisa e tentou enforcar o cunhado. Lucas estava com as mãos livres e estava, utilizando um canivete, deu dois golpes, sendo que um pegou na boca e outro no peito de Vitor. Toda a confusão foi presenciada pelas crianças.

Após ferir o cunhado, Lucas tentou fugir, mas acabou preso nas proximidades de um posto de combustível por uma guarnição da Polícia Militar que foi atender a outra ocorrência e, em seguida, ele foi colocado dentro da gaiola da viatura.

Moradores ajudaram Vitor e também as crianças que foram amparadas em um casa. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Vitor, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os PMs isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e Lucas foi encaminhado pelos militares para a Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com o canivete, para a tomada das medidas cabíveis.