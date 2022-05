Brunna Haddad curte final de semana em PVH com namorado; saiba tudo na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

DISTRITO FEDERAL

A competente advogada acreana Samarah Motta que atualmente reside em Brasília onde cursa seu doutorado e trabalho, vem cada vez mais mostrando seu profissionalismo e competência.

NIVER

No domingo, 22 quem começou mais um ciclo foi a secretaria institucional da Assembleia Legislativa do Acre, Karen Silva. A coluna registra e deseja os parabéns!

RIO DE JANEIRO

Sarah Emanuelle aproveitando o final de semana na cidade maravilhosa.

REGISTRO

Brunna Haddad e seu namorado Leonardo Mota aproveitando o final de semana em Porto Velho. O casal é só amor e felicidade!

XAPURI CITY

Sueli Sobrinho comandou uma turma animada no final de semana em sua cidade natal, Xapuri.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a maravilhosa Rosangela Raulino quem vem arrasando nos clicks em São Paulo. Na foto a bela aproveitando Taubaté.

BELLA PADARIA

Na noite de quarta-feira, 18 inaugurou em Rio Branco a Padaria Bella Rio Branco pães e gastronomia. Um ambiente bonito com um menu de dar “água nos olhos”, com novidades para os rio-branquenses e com funcionamento de segunda a segunda. Click de James Pequeno.

TIFFANY TOYAMA

Quer arrasar com um belo cabelo colorido? Tiffany é colorista especializada em cabelos coloridos e ruivos sem descolorir. Ela também é uma excelente profissional.

VEM AI…

Vem aí um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!