Bruno Caveira sobre Anderson Silva: “É diferente de todos. Daria trabalho a qualquer um no boxe”

– Ele é um ET, não é desse mundo. O cara tem uma movimentação diferente, joga na distância certa, protege o queixo muito bem, e acerta golpes que você pensa que vai errar. Esse cara é muito diferente, e parece que só melhora com a idade. Tenho certeza que ele daria trabalho a qualquer um no boxe, pelo tamanho e pela envergadura, além da técnica.

Caveira também falou sobre a sensação de ter diante de si uma lenda como o Spider, de quem já foi companheiro de treinos na equipe Team Nogueira, no Rio e Janeiro.

– Uma coisa é você treinar com o Anderson, estar ali no dia a dia. eu conheço o Anderson, temos uma ótima relação. Mas estar frente a frente com ele, quando ele entra no ringue, é outra coisa. Você olha pro outro lado e está uma lenda ali pra te enfrentar. Claro que a luta só foi de exibição para quem estava do lado de fora. Quando o primeiro soco na cara entra, o sangue sobe e a luta fica boa. Foi o que aconteceu. Estou aqui com o meu olho roxo e com a certeza que fiz um bom trabalho (risos).

Perguntado se o evento original, que foi adiado para 15 de outubro, seria com as mesmas lutas que aconteceram em Abu Dhabi, Caveira disse que ele, Anderson Silva e Floyd Mayweather estarão no card, mas com outros adversários.

– Não faria sentido repetir as lutas. O evento acontecerá dia 15 de outubro com o Anderson e o Mayweather enfrentando outros lutadores, e já me convidaram para fazer parte do show.