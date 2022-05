Bruno Monteiro é anunciado como novo técnico do Rio Branco

A “paquera” do Rio Branco pelo técnico Bruno Monteiro, ex-Humaitá, virou “namoro”. O profissional e o clube acreano chegaram a um acordo e o treinador vai comandar o Estrelão na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico Bruno Monteiro para acertar com o Estrelão exigiu a contratação do preparador físico Anderson Oliveira. O presidente estrelado Valdemar Neto aceitou o pedido do profissional e confirmou a sua transferência para o José de Melo. A apresentação de Bruno Monteiro deve ocorrer na terça-feira (10), após o retorno da delegação do Rio Branco de Boa Vista-RR.

Conforme a programação elaborada pela diretoria estrelada, o Rio Branco será comandado no confronto do sábado (7), às 18h (de Brasília), contra o São Raimundo/RR, pelo auxiliar técnico Francisco de Assis, o Chicão.

Bruno Monteiro retorna ao futebol acreano após três anos. Ele comandou o Humaitá nas temporadas 2018 e 2019. O profissional tem passagens pelas equipes do Força e Luz-RN, Luziânia-DF, Corinthians de Presidente Prudente-SP, TuS Russingen-ALE, Genus-RO e Ji-Paraná-RO. O último clube do profissional foi o Guarani de Juazeiro-CE.