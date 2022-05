Coluna da Jackie: Made In Acre participou de mostra de moda, arte e cultura em São Paulo

Mapu Huni Kuî participa do Rio C2 com o DJ Alok

O mundialmente famoso DJ Alok, com o indígena acreano Mapu Huni Kuî e a indígena mineira Celia Xakriaba, no maior evento de criatividade da América Latina, o Rio C2, onde foi apresentado o trailer do documentário da produção do álbum que o artista está produzindo inspirado nas raízes indígenas.

Didi Wagner gravou nova temporada no Acre

A apresentadora Didi Wagner esteve no Acre gravando a nova temporada do programa Lugar Incomum, em que ela costuma mostrar lugares inusitados e as curiosidades de cada local. Nessa 20ª temporada, além do Acre, ela passará também pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

***

Aqui ela fez sobrevoo de balão da EME Amazônia pela floresta amazônica, visitou o Restaurante Manto Verde e o Horto Florestal e andou de caiaque no Lago do Amapá. Ela ganhou uma camiseta e brincos indígenas da Made In Acre e fez questão de postar fotos nos stories com os brincos. Sua passagem pelo Acre foi definida por ela em uma de suas legendas como “um L-ACRE”! Quer ver as aventuras da gata? Confere no Insta @didiwagner

Tem acreano no The Voice Kids

Depois do sucesso do tenor Gus Matias e da cantora infantil Lóren Medeiros no programa The Voice Brasil, chegou a vez do tenor infantil Arthur Marçal conquistar o Brasil no programa The Voice Kids. Ele encantou os jurados, no dia 1º de maio, ao interpretar a famosa ária “Nessun Dorma”, da ópera Turandot, de Giacomo Puccini. O talentoso artista, que é aluno de Gus Matias, a exemplo do seu Mestre, faz parte do Time Brown.

***

Mas o que os três têm em comum, além do grande talento? São cruzeirenses e iniciaram suas carreiras artísticas no Conservatório Musical do Juruá, uma escola do tipo exportação.

Surpresa para Giuliana Evangelista

A colunista social e advogada Giuliana Evangelista celebrou mais um ano de vida no dia 24. Esse ano apagou velinhas em família, mas no dia 26 ganhou uma festinha surpresa dos amigos Socorro Jorge, Jackie Pinheiro, Vagno Di Paula e Roberta Lima, no Point do Pato. Ela merece!

Nova idade

A data do aniversário da acadêmica de Medicina Nicolli Mello Tessinari caiu numa sexta-feira, 22 de abril, mas a família aguardou o horário do término de suas aulas no curso de Medicina na Uninorte para cantar os ‘parabéns pra você’, no Deck Tratoria. Na foto, a aniversariante entre as tias Valéria Mello Marques e Jackie Pinheiro. Parabéns, Nicolli!

Celebração em família

Muitas felicidades para a linda jornalista Maíra Martinello Moura, que celebrou mais um ano de vida no dia 25 de abril e esse ano optou por uma celebração em família. Vida longa, com saúde e paz!

Aniversariantes de abril

Elas nasceram no mesmo mês, são membros de uma família de mulheres fortes e possuem uma ligação muito forte. A ex deputada federal constituinte e ex primeira-dama do Estado, Maria Lúcia de Melo Araújo, celebrou 87 anos de vida no dia 17 de abril; e a sua neta, a médica Louise Lambert, completou mais um ano de vida no dia 30 de abril. Parabéns para ambas e muitas felicidades para elas e para a procuradora do Estado Nazareth Araújo, ex vice-governadora do Acre, filha e mãe das aniversariantes, respectivamente.

Carnaval no Rio e férias em Portugal

Depois de ferverem nos camarotes da Brahma e da Portela, onde assistiram ao desfile das escolas de samba no carnaval 2022 da Marquês de Sapucaí, nos dias 23 e 24, os irmãos José Aysson e César Renato Rosas, retornaram à Fortaleza-CE, onde residem atualmente, em tempo de participarem de um almoço em família com a mãe Neca – Socorro Rosas, em que também estiveram presentes os irmãos Marquito e Aníbal Rosas, que residem em Rio Branco. Na sexta-feira, 6, César Renato, o Sula, embarcou com a sua mãe e suas filhas Ângela e Marcela Cysne Rosas, para férias na Europa, iniciando o tour por Paris-França.

Os irmãos José Aysson e César Renato no camarote da Portela

Reunião dos irmãos César Renato, José Aníbal, Marquito e José Aysson com a mãe Neca – Socorro Rosas -, em Fortaleza

Férias em família na Europa: César Renato com a mãe, Neca, e as filhas Ângela e Marcela

Made In Acre participou de mostra de moda, arte e cultura em São Paulo

A marca autoral Made In Acre participou da Mostra #ModadoNovoMundo, em São Paulo-SP, evento vanguardista concebido em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922. Com curadoria de Mônica Horta, a mostra contou com a participação de 30 marcas brasileiras, convidadas para apresentar a legítima cena da moda brasileira. A Mostra “#ModaDoNovoMundo” foi realizada de 19 de abril a 1º de maio de 2022, no Centro Cultural São Paulo – CCSP.

A empresária Juliana Pejon participou da Mostra #ModadoNovoMundo, ocorrida em São Paulo. Na foto, ela com a peça que representou o Acre: uma camiseta com a frase “O Estado que lutou pra ser brasileiro”, que remete ao ideal da Revolução Acreana, adornada por um colar criado por mulheres indígenas

Ju Pejon com a curadora da Mostra, Mônica Horta, e com as amigas Junia Vasconcelos e Bruna Emilly, que residem em São Paulo e foram prestigiar o evento

Ao receberem o convite para participarem da Mostra, as empresárias Juliana Pejon e Rayssa Alves concederam entrevistas à imprensa local. Na foto, as sócias com a assessora de imprensa da marca, Jackie Pinheiro, após serem entrevistadas pelo jornalista Itaan Arruda, no programa Gazeta Entrevista

Conviva foi inaugurado

Rio Branco ganhou no dia 29 de abril o primeiro centro especializado no cuidado à terceira idade: o Conviva. Localizado no bairro do Bosque, o espaço foi idealizado pela empresária e psicóloga Silvana Armani, a engenheira Ceres Fernandes e a pedagoga e assistente social Socorro Freitas. O local foi criado para acolher pessoas da terceira idade, independentes ou semi dependentes com Alzheimer, AVC e Parkinson. O belo design do espaço foi assinado pela publicitária Karenna Lima. Entre os familiares e amigos que prestigiaram o evento estava a procuradora de Justiça Méri Cristina. O Conviva fica localizado na rua Goldwasser Santos, 142, Rio Branco, telefone: 3221-1487. Instagram @convivaespaço.

Maués, a Garça

Finalizando com chave de ouro a programação da segunda edição do Festival Transamazônico – Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, ocorrido no Teatro Hélio Melo, foi exibido o curta-metragem “Maués, a Garça”, produzido pela Palmácea Produções, no domingo (1º de maio). Um emocionante curta que retrata de forma delicada, inteligente e bem humorada a personalidade do artista. Durante o festival foram exibidos 12 filmes de seis países: Brasil, Paraguai, Chile, Espanha, China e Quênia.

A plateia reuniu muitos amigos e fãs do artista, como Edu Vieira, Val Fernandes e Jackie Pinheiro. O trio Isa Amsterdam, Rose Farias e Moisés Alencastro integra a coordenação do evento

Primeira edição da Feira Gifttalentos foi um sucesso

Com a participação de artesãos, microempreendedores, chefes de cozinha, educadores e artistas de diversos segmentos, como artes visuais, moda, gastronomia, literatura, tattoo, artesanato, fotografia, audiovisual, entre outras atrações, a primeira edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, realizada no dia 30 de abril, no espaço Lago do Amor, foi um sucesso.

***

Entre os destaques do evento, citamos as atividades físicas coletivas e as intervenções artísticas, o Espaço Kids comandado por Vitória Farias e Naiara Pinheiro e pelo Palhaço Microbinho, e o brechó solidário em parceria com a Sociedade Amor a Quatro Patas, cuja renda foi revertida para a causa animal. Fechando a programação, o palco Gift foi movimentado por atrações musicais que animaram o público presente, com as participações de Ana Kássia, Dito Bruzugu, Pedro Lucas, Duda Modesto, a dupla Gigliane Oliveira e Verônica Padrão e Adonay Brasil. A I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura é financiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour. Vejam os melhores momentos nas imagens da Northwide Produtora. E que venham as próximas!

As atividades físicas iniciaram a programação e ganharam grande adesão do público

As atrações infantis realizadas em espaço verde agradaram as crianças presentes

O ambiente familiar conquistou o coração das crianças e dos pais

A feira valorizou o empreendedorismo local, com a participação de 35 expositores

Dito Bruzugu lançou seu álbum autoral “Turvo”

A contagiante apresentação de Duda Modesto

O público vibrou com os shows do Palco Gift

No final da feira, a alegria da equipe de produção do evento

Com jantar impecável, o Restaurante do Nóbile Suítes é reinaugurado

Com um impecável jantar inspirado na clássica culinária italiana servido para a imprensa e para convidados da área de turismo, o Restaurante do Nóbile Suítes Gran Lumini Rio Branco reabriu suas portas em grande estilo, no dia 29 de abril. A proposta do restaurante, que foi repaginado para esse momento, é integrar a alta gastronomia e atendimento de alto nível em um mesmo ambiente, onde os clientes possam usufruir de uma experiência marcante.

***

A casa está funcionando nos horários do café da manhã, almoço e jantar. E o espaço se torna também uma excelente opção de local para eventos com até 150 pessoas. Às quintas-feiras, a partir de 18h, o espaço realiza um Happy Hour, com som ao vivo. A melhor notícia nessa fase da pandemia em que os eventos e as festas foram liberados! Parabéns ao casal Janayna Pacheco e Simão Neto, ao gerente Anderson Moura e à chef de cozinha Márcia Papayannaros pela noite especial que nos proporcionaram. As fotos são de Gabriel Bader.

Os anfitriões Janayna Pacheco e Simão Neto, chef Márcia Papayannaros e o gerente Anderson Moura com os colunistas sociais Moisés Alencastro, Márcia Abreu, Cláudia Souza, Jackie Pinheiro, Beth Passos, Kelly Kley, James Pequeno e Roberta Lima

Jackie Pinheiro e Roberta Lima com a chef de cozinha Márcia Papayannaros

Linda e leve, a influenciadora digital Iasmyne Sampaio prestigiou a noite

A alegria do empresário e influenciador digital André Inácio

Os colunistas Moisés Alencastro, Cláudia Souza e James Pequeno

Via Verde Shopping comemora o Dia das Mães com entrega de brindes

O dia da pessoa mais especial está chegando e o Via Verde Shopping não podia deixar de fazer uma campanha especial para elas, as queridas mamães. Na ação deste ano, todos os clientes que compram acima de R$ 250, ganham automaticamente um brinde da L’Occitane e uma água perfumada da Casa Belmina, lançamento exclusivo da marca. As marcas que estão participando da campanha são lojas presentes no espaço do shopping.

***

A campanha é uma oportunidade de dar um presente a mais para a pessoa que você ama. Mas a promoção é por tempo limitado, até o dia 8 de maio, ou enquanto durar os estoques. Aproveite e demonstre amor e carinho para uma pessoa especial!

“Dr. Estranho no Multiverso da Loucura” estreia no Cine Araújo

“Dr. Estranho no Multiverso da Loucura”, o mais aguardado filme que trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido, entrou em cartaz no Cine Araújo. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público, o personagem atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. O longa já tem 79% de aprovação no Rotten Tomatoes.

***

Além do longa citado anteriormente, continuam em cartaz os filmes Cidade Perdida, Sonic 2 e Jujutsu Kaisen 0. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

MPAC dá posse a quatro novos procuradores de Justiça

Na sexta-feira, 6, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu posse aos promotores de Justiça Meri Cristina Amaral Gonçalves, Alessandra Garcia Marques, Francisco José Maia Guedes e Getúlio Barbosa de Andrade, que foram promovidos ao cargo de procurador de Justiça.

***

A posse foi realizada durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidida pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do MPAC no Youtube (youtube/mpacre). A promoção dos novos membros foi aprovada em sessão plenária do Conselho Superior do MPAC realizada em março deste ano.

Reinauguração da loja O Boticário Calçadão

O time da franquia local do Boticário, capitaneado pelos empresários Rafael Figueiredo, Douglas Scarpim e Beatriz Figueiredo com as consultoras da loja O Boticário Calçadão, no dia 16 de abril, na festa de reinauguração do espaço, pela lente de Marcelo Moura.

Um brinde ao sucesso da marca!

Jovens revivem músicas do cancioneiro popular em Festival de Música

No dia 23 de abril, ocorreu a terceira edição do Festival Sol Maior, no Núcleo João Lango Moura. Com o tema “Cantiga de Viola”, o evento voltado para o público jovem fez o resgate de músicas populares ouvidas na região Norte, nas décadas de 50 e 60, demonstrando a influência musical nordestina, e refletiu sobre como essas músicas foram adaptadas para o uso no ambiente ritualístico ancestral da ayahuasca, especialmente na UDV.

***

“As músicas foram interpretadas principalmente por jovens, inclusive fazendo releituras desses clássicos, o que possibilitou o desenvolvimento da arte e da criatividade e, ao mesmo tempo, uma conexão com a história musical do nosso povo”, afirma Eufrásio Moraes, produtor do Festival. A inspiração veio do livro “Cantiga de Viola – Relicário de Sons do Sertão”, em que o autor, o jornalista e pesquisador Edson Lodi, revela a grandeza das mensagens trazidas em forma de música por artistas como Marinês, Jacinto Silva, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Nonô e Naná e outros. O evento foi realizado pelo Centro Espírita Beneficente União Vegetal, com financiamento da Fundação Elias Mansour, Governo do Estado e Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc.

Fios de PDO

Já ouviu falar nos “fios da beleza”? Mais conhecidos como Fios de PDO, trata-se de material seguro e eficaz em tratamentos estéticos. São fios com pequenas garras que ajudam a dar um “up” na face, gerando um leve efeito lifting. Os fios de PDO são fios absorvíveis pelo organismo e que estimulam o corpo a produzir colágeno. Com o passar dos tempos, eles naturalmente são absorvidos pelo corpo humano e promovem uma melhora da qualidade e firmeza da pele. O efeito é sutil e geralmente são indicados após uma estruturação facial com ácido hialurônico (preenchimento facial). Os fios permanecem na pele de 8 a 12 meses, em média. Para saber mais sobre esse assunto e informações sobre procedimentos estéticos acesse o Instagram da Estetic Face @esteticface.riobranco ou pelo telefone (68) 9612-5984.



Promoção no mês das mães da Iluminare

Tem promoção no mês de maio da Iluminare Acre. Já pensou em ganhar um vale compras na Iluminare e levar o produto que mais te agrada? Para tentar a sorte grande basta participar sorteio, que está sendo realizado no Instagram @iluminareacre. Depois é só seguir o perfil da loja e marcar dois amigos nos comentários. Quanto mais comentar mais chances de ganhar! Serão feitos três sorteios: R$ 300,00 no dia 9 de maio, R$ 200,00 no dia 16 de maio e R$ 100,00 no dia 23 de maio. Boraaa!!! Para informações ligue para (68) 99935-7495.

Presentes encantadores para as mamães

Quer presentes encantadores e cheios de significado para encantar a sua mãe neste Dia das Mães? Visite a Farmácia Vitória Régia e encontre cosméticos de qualidade, incluindo marcas veganas, hipoalergênicas, naturais e cruelty free. Confira algumas das opções! Para mais dicas siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou telefone para (68) 3224-2850 e (68) 99943-3634.

Dia das Mães na FIEAC

Ontem, 6, na FIEAC, a diretora Raimundinha Holanda conduziu uma homenagem às parceiras do grupo Mulheres da Indústria, pela passagem do Dias das mães. Ela também recebeu uma linda homenagem e flores do vice-presidente da FIEAC, João Paulo.

Mulheres do Sistema Indústria com a anfitriã Ray Holanda

B-Day na Iris Tavares

A empresária Iris Tavares recebeu muitas homenagens no dia 6, data de seu aniversário. Pioneira em loja multimarca de alto padrão, ela elevou a moda acreana durante por mais de três décadas e continua brilhando no mercado local, com o seu dinamismo criativo, competência e irreverência. Merece todas as homenagens e reverências!

O Boticário provoca movimento #MaternidadeSemJulgamentos

Qual mãe nunca se sentiu diante de um tribunal simplesmente por exercer seu papel? Pensando nos julgamentos constantes, o Boticário criou um espaço de escuta e convidou mães de todo o Brasil para mobilizar a sociedade para uma reflexão mais do que necessária sobre o julgamento materno como parte da campanha de Dia das Mães, celebrado este ano em 8 de maio. Antecedendo a data, a marca parte do conceito #MaternidadeSemJulgamentos, que surgiu a partir de rodas de conversas com mães de perfis e realidades diversas do Grupo Boticário e foi materializado pela AlmapBBDO para lançar o filme “Discurso”.

***

A fim de dar luz ao tema mobilizando a sociedade, a marca espalha projeções noturnas em quatro capitais, entre os dias 18 e 19 de abril, estampadas pelas revendedoras oficiais do Boticário, que também relatam suas vivências da maternidade e convocam outras mães do Brasil para fazerem o mesmo – em um movimento que tem como mensagem residual o amor, o acolhimento e a empatia. Assista ao filme https://www.youtube.com/watch?v=BJeBS2Wyb2k

Squad de celebridades

Para somar à estratégia, um time de mães revendedoras oficiais da marca reverbera o tema nas redes sociais ao lado de um squad de celebridades, influenciadoras e criadoras de conteúdo, que retratam diferentes realidades da maternidade, a fim de ampliar a representatividade e o acolhimento. O squad, que participou do processo de criação do movimento, vai ajudar a amplificar a estratégia de digital durante todo o período abordando o tema em diferentes canais – em especial no Instagram e no Twitter, que costumam ser verdadeiros tribunais.

O Boticário lança mais de 50 kits presenteáveis para o dia das mães

Gil do Vigor comandou a live de apresentação dos kits e de outras opções de presentes

Pessoas e momentos especiais merecem celebrações e, claro, presentes, especialmente nas datas cravadas em calendário. É por isso que o Boticário preparou uma seleção especial de kits presenteáveis para emocionar neste Dia das Mães. Com o conceito “amor embalado para presente”, a marca apresenta 51 opções de kits, com lançamentos especiais para as mães amantes de perfumaria, além de itens clássicos do extenso portfólio da marca. Há também edições limitadas colecionáveis com itens clássicos, que fazem parte das histórias de muitas consumidoras e remetem a recordações especiais.

***

Entre os destaques deste ano, o Kit Lily traz três itens com a mais pura fragrância dos lírios: Fragrância, Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal e Creme Desodorante Hidratante para Mãos. O Kit Liz chega com dois itens da fragrância feminina que se destacam pela intensidade: Desodorante Colônia e Creme Hidratante Corporal, que traduzem a essência amadeirada combinada à delicadeza e sensualidade de um floral arrebatador. Já o Kit Floratta Love Flower traz a fragrância com notas florais e amadeiradas, capaz de traduzir o romantismo e a ousadia em sua essência, em um kit que reúne itens de perfumaria e cuidados com o corpo, com Desodorante Colônia, Creme Desodorante Hidratante Corporal e Creme Hidratante para Mãos.

Kits para o Dia das Mães

Outros itens do portfólio da marca também ganham edição especial limitada para o Dia das Mães, entre eles o Kit Elyseé que, além da fragrância e do creme para mãos com uma fragrância modernizada por notas ambaradas, vem com uma frasqueira que combina com todos os estilos de mães e pode ser usada no dia a dia; e o Kit Nativa Spa Ameixa, que chega com três itens de cuidados corporais, proporcionando uma pele macia e cheirosa com a fragrância queridinha da ameixa e gotas purificadas de quinoa em sua fórmula.

***

Há ainda opções com acessórios exclusivos que podem ser usados como itens de decoração, como o cachepô do Kit Accordes; a tampa articulada do Kit Floratta Fleur Supreme, que pode ser usado como porta-retrato; o Kit Linda, que vem com um lenço; o Kit Coffee Duo, que possui uma lata especial; entre outros. Os kits transmitem carinho e cuidado em cada detalhe, pensados para diferentes perfis de mães, têm design exclusivo feito à mão, com diversos tipos de estampas, texturas e adereços, estão disponíveis a partir de R$ 34,90 e chegam até a R$ 419,90.