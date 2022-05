Câmara Municipal de Rio Branco volta a ter sessões três vezes por semana

A Câmara Municipal de Rio Branco retorna às sessões de modo presencial às terças, quartas e quintas-feiras. Desde o início da pandemia, as sessões haviam sido reduzidas para dois dias na semana, ocorrendo, mesmo de forma online, às terças e quintas-feiras; com o retorno presencial, permaneceu da mesma forma.

A decisão, publicada por meio de decreto no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (2), pelo presidente do parlamento mirim, vereador N. Lima, se baseia nos baixos números de casos de Covid-19 no município.

No mesmo decreto, ele estabelece ainda que o uso de máscaras faciais dentro da Câmara Municipal torna-se opcional. “As pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, aos imunossuprimidos, aos que apresentem comorbidades e, especialmente, àqueles que apresentem sintomas gripais, fica recomendado o uso de máscaras”, diz parágrafo único.