Campanha de Lula prepara reação a ataques das inserções de Bolsonaro

Jair Bolsonaro, seu governo e os ataques a Lula e ao PT serão as “estrelas” das 40 inserções de rádio e TV que o PL, partido do presidente, exibirá neste mês de junho.

Diante do desempenho desfavorável nas pesquisas, Bolsonaro tentará reverter alguns pontos com essa exposição em horário nobre. Vai atacar o PT, lembrará casos de corrupção que atingiram o partido nas gestões de Lula e tentará se desenvencilhar do alto preço dos alimentos, dos combustíveis e da inflação.

Mas o PT não pretende deixar Bolsonaro falando sozinho, e irá reagir, mesmo não tendo à disposição o mesmo espaço nobre. A ideia é rebater os ataques do presidente com vídeos e mensagens nos meios que estiverem a seu alcance: notas para a imprensa, material nas suas redes sociais e de apoiadores.