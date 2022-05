Campeonato Brasileiro: Paulista apita Rio Branco x Amazonas

O departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (17) o trio de arbitragem para o confronto do próximo sábado (21), às 16h, no estádio Florestão, entre Rio Branco e Amazonas, pela sexta rodada do grupo 1 da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os dois times entram em campo brigando pela liderança da chave e o árbitro principal será o paulista Fabiano Monteiro dos Santos. Antonio Neilson e Iago Bruno Carvalho, ambos da Federação de Futebol do Acre (FFAC), serão os assistentes. O quarto árbitro será Fábio Santos de Santana.

O Rio Branco chega para partida ocupando a vice-liderança da chave, com dez pontos ganhos, mesma pontuação do Porto Velho-RO, mas o time do técnico Bruno Monteiro leva vantagem no critério de saldo de gols. Neste sábado, em casa, uma vitória estrelada com diferença acima de um gol contra o líder Amazonas empurra a equipe acreana para a ponta da tabela.

Trem-AP x Humaitá

O mineiro Michael Patrick será o árbitro da partida da próxima segunda-feira (23), no estádio Zerão, entre Trem-AP e Humaitá. Salmon Lopes e Luan Patrique serão os assistentes.