Campeonato Sub-20: Andirá e Náuas vencem; Sena Madureira perde outra vez

Andirá, Náuas e São Francisco venceram seus respectivos jogos neste sábado (21) pela disputa do Campeonato Acreano Sub-20.

A rodada começou com duas partidas no estádio Florestão. No primeiro confronto, vitória do Andirá sobre o então invicto Rio Branco por 2 a 0. O time morcegueiro fazia sua estreia na competição e o responsável direto pela vitória foi o atacante Robinho. O atleta marcou um gol em cada tempo de jogo e garantiu o triunfo andiraense.

Na outra partida da manhã deste sábado, no confronto interiorano, o Náuas superou o Plácido de Castro por 3 a 1. Breno, Leonardo e Adriano fizeram os gols do Cacique, enquanto Daniel descontou para o Tigre do Abunã.

No jogo isolado da tarde deste sábado, ocorrido diante de bom público no estádio Marreirão, na cidade de Sena Madureira, o time da casa, ao comando do técnico Artur de Oliveira, perdeu, de virada, para o São Francisco por 2 a 1. Henrique cobrando pênalti abriu o placar para o time da casa, mas Matheus e Coreano fizeram os gols da virada do time católico.

Próximos jogos

Data: 25/05/2022

Local: Florestão

14h30 – Atlético x Vasco da Gama

16h30 – Independência x Humaitá